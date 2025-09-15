Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» перешел на «Контур.Толк»

НИЦ «Курчатовский институт» стал пользователем сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Теперь в «Толке» проводят масштабные мероприятия, научные советы, рабочие совещания и международные встречи. Платформой пользуются более 7000 сотрудников центра. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Курчатовский институт включает в себя более 30 подразделений и подведомственных учреждений. Центр занимается исследованиями в целом ряде стратегически важных областей: ядерная энергетика и физика плазмы, материаловедение, микроэлектроника и информационные технологии, генетика и биотехнологии.

В рамках цифровой трансформации и импортозамещения в Курчатовском институте искали замену зарубежному решению для проведения видео-конференц-связи. Требовался отечественный продукт, который можно развернуть на своей инфраструктуре и адаптировать под высокие стандарты безопасности. Среди ключевых условий: 30 одновременных конференций, в каждой до 500 участников; выделенная линия технической поддержки; соответствие правилам информационной безопасности.

Вместе с «Толком» рассматривали еще четыре российских сервиса. «СКБ Контур», разработчик Толка, предложил провести нагрузочное тестирование. После успешных испытаний выбор был сделан в пользу именно этого сервиса.

«Для нас особенно важно, что «Контур.Толк» стабильно работает при большой нагрузке, а пользователи легко осваивают его без дополнительного обучения. Сервис стал частью единой цифровой платформы Центра», — отметили представители НИЦ «Курчатовский институт».

В «Толке» проходят еженедельные рабочие совещания проектных команд, презентации, заседания ученых советов с внешними участниками, переговоры с вузами, исследовательскими центрами и госорганами.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Надежная коммуникация и современные ИТ-инструменты для обмена информацией — неотъемлемая часть жизни научно-исследовательских организаций, структур и отделов. Это особенно важно для проведения научных и отраслевых конференций, где собираются эксперты из разных регионов и стран: необходимо обеспечить удобство и комфорт коммуникации для всех участников. «Контур.Толк» — подходящий инструмент для такой задачи, поскольку в нем сочетаются многофункциональность и простота интерфейса».