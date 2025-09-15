Логистический оператор «Грандо» оптимизировал управление складским двором с помощью системы ant YMS

Логистический оператор УК «Грандо» завершил тестовый период и перевел в промышленную эксплуатацию облачную систему управления складским двором ant Yard Management System (ant YMS) от интегратора «АНТ Технолоджис» на транспортно-складском комплексе. Внедрение системы направлено на оптимизацию процессов планирования и управления движением транспорта на территории складского комплекса. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Основной задачей проекта стало устранение «узких мест» и повышение эффективности обработки до 500 транспортных средств в сутки на территории комплекса общей площадью 90 тыс. кв. м. Внедрение ant YMS с ее встроенным модулем бронирования слотов позволило оптимизировать движение транспорта, автоматизировать работу с клиентами и свести к минимуму простои и ручной труд.

«Изначально присутствовал здоровый скепсис, связанный с новизной идеи, но первые результаты хорошие. Мы уже видим, что мы можем обрабатывать машины практически без участия оператора, высвобождать ресурсы и минимизировать человеческий фактор. Полностью автоматизированный процесс от бронирования до разгрузки — это именно тот результат, к которому мы стремились», — сказал Юрий Недосекин, сток-менеджер ООО «УК «Грандо».

«Успешный запуск проекта в «Грандо» — это наглядное подтверждение того, что наша платформа ant YMS готова решать задачи самого высокого уровня сложности и интегрироваться в инфраструктуру крупнейших логистических хабов, — отметил Александр Усов, директор «АНТ Технолоджис». — Мы не просто предоставляем инструмент, мы внедряем новые стандарты операционной эффективности. Мы рады, что компания «Грандо» выбрала ant Yard Management System и первые результаты тестового периода демонстрируют, что централизованное планирование и прозрачность способны сократить издержки, связанные с простоем транспорта и ручным управлением».

Система ant Yard Management System была адаптирована под стандарты и сложную логистическую инфраструктуру «Грандо». Ключевые доработки и настройки включили: индивидуальные нормативы обработки для разных поклажедателей; закрепление ворот за несколькими клиентами компании; планирование потребности в персонале с учетом специализации сотрудников (контроллеры, водители погрузчиков); интеграцию с системой распознавания номеров на КПП для автоматического контроля въезда разрешенного транспорта; интеграцию со складской WMS для автоматической передачи данных о визитах и их изменениях; внедрение электронных чек-листов для контроля оказываемых услуг.

Несмотря на то, что процесс адаптации клиентов к новой системе бронирования требует времени, в компании «Грандо» отмечают положительную динамику. На первом этапе системой пользовались не все клиенты, но клиентский отдел вовлекает новых контрагентов.

«Мы видим огромный потенциал системы не только в управлении расписанием, но и в тотальном контроле всего жизненного цикла машины на территории — от въезда до постановки на док и выезда. Нам это критически важно для ликвидации ручного труда и манипуляций со статусами. Следующим шагом станет использование системы для интеллектуального управления парковочными местами и дальнейшего наращивания автоматизации», — сказали представители компании.