Bell Integrator FabricaONE.AI запускает новое направление R&D AI в рамках Центра исследований и разработок

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о запуске нового направления R&D AI, которое будет являться частью R&D-экосистемы Bell Integrator. Оно станет отдельной площадкой для экспериментов, быстрых пилотов и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Искусственный интеллект сегодня — не просто тренд, а технология, которая меняет рынок, бизнес-модели и подход к созданию продуктов. Bell Integrator видит в ИИ один из ключевых инструментов, способных ускорить инновации и дать клиентам компании новые возможности для роста.

Руководитель R&D-центра Давид Аветиков: «Наша задача — создать среду, где эксперименты и исследования будут напрямую связаны с прикладными задачами клиентов. Запуск R&D AI — это важный шаг в развитии уже имеющейся экосистемы компании. Мы выделяем отдельное финансирование и ресурсы, поскольку ИИ требует особого подхода, высокой скорости и гибкости в реализации идей. Такой формат позволит быстрее проверять гипотезы, выводить инновации в реальный бизнес и превращать ИИ в инструмент роста и конкурентного преимущества».

Управлять направлением R&D AI в Bell Integrator будет директор по искусственному интеллекту Александр Кузнецов. Команда инженеров, исследователей, аналитиков данных и специалистов по машинному обучению ставит перед собой задачу — выстроить процессы быстрого и эффективного внедрения искусственного интеллекта как внутри Bell Integrator, так и в бизнесах клиентов. Цель нового направления — создавать уникальные ИИ-сервисы, задавать стандарты на рынке и обеспечивать комплексную поддержку компаний в их цифровой трансформации.

«Благодаря накопленному опыту и огромному количеству наработок, полученных в ходе реализации как собственных проектов, так и задач наших клиентов, мы создаем уникальную платформу для автоматизации экспериментов с новыми технологиями и инструментами, а также для достижения различных бизнес-целей на базе ИИ. Платформа поможет нам получить серьезное конкурентное преимущество по скорости и качеству решения сложных, интеллектуальных задач», — сказал руководитель R&D AI в Bell Integrator Александр Кузнецов.

