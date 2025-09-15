Axenix поможет повысить эффективность кастомных разработок ПО для бизнеса

Компания Axenix запускает услугу экспертной поддержки ИТ-подразделений крупных компаний и инсорсинговых команд разработки – DevBoost. Специалисты Axenix проанализируют процессы разработки, оценят риски при сохранении текущих подходов и возможности для применения лучших практик, сформируют поэтапный план повышения эффективности. По прогнозам Axenix, DevBoost позволит бизнесу на 25%-30% снизить затраты на заказную разработку за счет сокращения длительности ее цикла, повышения качества и оптимизации трудозатрат. В настоящий момент начаты пилотные проекты с ключевыми заказчиками из разных индустрий, по итогам которых будут приняты решения о масштабировании сервисов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Одной из наиболее заметных тенденций на российском рынке за последние три года стало появление у крупных игроков из разных отраслей экономики внутренних центров разработки и дочерних ИТ-компаний.

«Стремясь обеспечить работоспособность бизнеса и продолжить цифровую трансформацию после ухода из России зарубежных вендоров, компании начали стремительно, но зачастую хаотично (ввиду ситуации на рынке труда) набирать ИТ-команды для создания кастомных систем – от клиентских приложений до сложных промышленных платформ. Сегодня, когда у бизнеса появились новые амбициозные цели в области создания ПО, а экономическая ситуация вносит коррективы в бюджеты проектов, многие такие команды не готовы обеспечить необходимую продуктивность: проекты сдвигаются по срокам, качество разработки не отвечает ожиданиям заказчиков со стороны бизнеса, бюджеты расходуются не оптимально. Возрастает спрос на инструменты и методики повышения эффективности и управляемости разработки», – сказал Станислав Писеев, директор практики заказной разработки Axenix, куратор направления DevBoost.

Он поясняет, что DevBoost – это экспресс-услуга по выявлению ключевых рисков и возможностей реализации проектов ИТ-разработки, а также определению набора инициатив, обеспечивающих своевременное достижение целей. В рамках DevBoost к проектам со стороны Axenix привлекаются только руководители соответствующих практик и наиболее опытные сотрудники в области ИТ-архитектуры, системного анализа, управления разработкой, QA и DevOps.

Опыт экспертов Axenix по каждому направлению, полученный в ходе реализации многочисленных российских и зарубежных проектов, адаптирован под компактный двухнедельный формат, который предусматривает два этапа. На этапе оценки рисков и возможностей реализации специалисты выявляют существующие ограничения и «подводные камни» процесса разработки, формируют гипотезы по ключевым улучшениям и потенциальным эффектам, которые можно получить после их реализации. На этапе выработки поэтапного плана внедрения инициатив определяются их объем и необходимые ресурсы (сроки, команда, инструменты), прорабатывается стратегия внедрения улучшений: инициативы, способствующие быстрому и заметному результату (Quick Wins), приносящие пользу в среднесрочной перспективе (до шести месяцев) и имеющие потенциал для долгосрочных инвестиций. Услуга DevBoost может быть востребована как для отдельно взятого проекта по разработке, так и в целом для направления разработки, существующего в компании-заказчике. Продолжительность инициативы (от двух недель) обусловлена тем, что клиентам важно получить быстрый эффект при минимальных инвестициях.

В Axenix отмечают, что за счет DevBoost бизнес может получить ощутимый финансовый эффект от улучшения показателя Time to Market для заказной разработки и оптимизировать издержки, возникающие на этапах разработки и внедрения ИТ-решений.