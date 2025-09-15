«Альфа-Капитал» внедрила ИИ-оператора: треть клиентских запросов решается без участия человека

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает новый цифровой сервис — «AI-оператор». Это интеллектуальный чат-бот на основе большой языковой модели (LLM), разработанный для мгновенной обработки запросов клиентов в рамках единого сервисного чата компании.

В основе «AI-оператора» лежат передовые технологии искусственного интеллекта. Система построена на базе современной языковой модели, интегрированной с внутренними базами знаний «Альфа-Капитал». Это позволяет боту не просто вести диалог, а действовать как полноценный ассистент: он анализирует запрос клиента, самостоятельно обращается к релевантным источникам информации и предоставляет точный, структурированный ответ.

Сервисный чат «Альфа-Капитал» с новым «AI-оператором» доступен для клиентов ежедневно с 6:00 до 23:00 по московскому времени. В эти часы бот мгновенно обрабатывает входящие запросы. Если для решения вопроса требуется участие специалиста, «AI-оператор» бесшовно переводит диалог на сотрудника контакт-центра. Ответы операторов используются для дообучения системы, что позволяет постоянно повышать качество автоматизированной поддержки.

Эффективность нового инструмента уже подтверждена результатами пилотного запуска, который прошел в августе 2025 г. Ключевые показатели проекта превзошли ожидания: 31,3% всех сессий были полностью обработаны «AI-оператором» без привлечения сотрудника, а точность и релевантность ответов бота достигла уровня 85–90%.

«Запуск “AI-оператора” — это наш очередной шаг в построении передовой цифровой экосистемы для инвесторов. Мы не просто следуем технологическим трендам, а интегрируем передовые AI-разработки для решения конкретных задач наших клиентов. Новый сервис позволяет тысячам инвесторов получать ответы на свои вопросы почти мгновенно, освобождая время наших экспертов для решения более комплексных финансовых задач. Это синергия технологий и человеческой экспертизы, которая выводит клиентский сервис на новый уровень», — сказал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Внедрение «AI-оператора» является частью долгосрочной стратегии «Альфа-Капитал» по развитию ИИ-технологий. Ранее компания успешно запустила ИИ-суфлер для сотрудников контакт-центра, ИИ-отчет по инвестиционному портфелю и внутреннюю платформу «Альфа Чат» для доступа к нейросетям. Разработка и внедрение инноваций ведутся на базе собственного центра компетенций — фабрики инноваций «Альфа-Капитал».