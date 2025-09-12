Треть ИТ-специалистов используют нейросети для поиска работы

В преддверии Дня программиста, который отмечают в 256 по счету день года, сервис онлайн-опросов «Анкетолог» опросил 1700 ИТ-специалистов, чтобы узнать их мнение о перспективах развития отрасли.

48% регулярно используют нейросети для выполнения рабочих задач

78% считают, что нейросети увеличивают их продуктивность. Чаще всего ИИ в работе используют для генерации тестовых артефактов (44%), документации (30%) и коммуникации (29%). Об этом CNews сообщили представители сервиса «Анкетолог».

Почти половина работодателей (49%) поощряют использование нейросетей, 32% оплачивают доступ к необходимым инструментам, 23% – обучение и сертификацию. У 11% в компании разработаны политики использования ИИ.

Половина опрошенных (56%) считает вероятным, что в течение трех лет большую часть их обязанностей возьмет на себя ИИ.

Пятая часть удовлетворены работой на 10 из 10 баллов

В среднем опрошенные удовлетворены текущей работой на 6,8 баллов, текущим доходом на 6,1 из 10 баллов.

В 2025 г. больше половины ИТ-специалистов (56%) уже просили прибавку к зарплате или планируют сделать это в течение года. У пятой части (21%) в компании происходит плановый пересмотр зарплат, а 8% надеются увеличить доход, сменив место работы. Только 16% не планируют просить прибавку.

54% ищут или ранее искали работу. Среди тех, кто в поиске, 25% ищут работу в России, 7% – за рубежом.

34% использовали ИИ-инструменты для получения оффера

Что касается поиска работы, мнения разделились: треть (31%) считает это сложным, еще треть (31%) – простым, 38% затруднились дать ответ. 63% считают, что в 2025 г. произошел рост требований к опыту и стеку в сравнении с предыдущим годом. 66% убеждены, что рынок вынуждает кандидатов преувеличивать свой опыт и достижения, чтобы получить заветный оффер.

Большинство (90%) тратят на поиск работы до 7 часов в неделю: 22% до часа, 48% – 1-3 часа, 21% – 4-7 часов. Для ускорения этого процесса 46% публикуют резюме на тематических площадках, 39% просят знакомых порекомендовать их своему работодателю, 34% используют ИИ-инструменты, 21% обращаются к рекрутерам или агентствам, 16% – к менторам для подготовки к собеседованиям.

55% считают тестовые задания слишком объемными

45% готовы потратить на выполнение тестового задания не более двух часов, 34% – от 2 до 4 часов, 15% – от 5 до 8 часов, 7% – 9 и более часов. Треть (33%) регулярно получает обратную связь по этапам отбора, 43% – иногда, 17% – редко.

Большинство (71%) помогали друзьям и знакомым «войти в айти»

38% давали советы по трудоустройству, 18% помогали с обучением, 14% рекомендовали их работодателю, 14% помогали с тестовыми заданиями и интервью, 7% занимались менторством.