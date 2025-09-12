CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Сравни»: 66% россиян не готовы доверять нейросетям личные переживания

Несмотря на то, что 75% респондентов в целом поддерживают использование ИИ в качестве социального компаньона, большинство относятся к технологии с осторожностью. Главный барьер – отсутствие доверия: 66% россиян не готовы доверять ИИ-ассистентам личные переживания и секреты, а 58% опрошенных считают самой серьезной проблемой риск потери реального человеческого общения. Об этом CNews сообщили представители финансового маркетплейса «Сравни».

Опрос «Сравни» показал, что готовность принять технологию пока не переросла в активное использование. Лишь 21% россиян используют нейросети в повседневной жизни несколько раз в неделю или чаще. Почти половина опрошенных (51%) обращается к ним только в редких случаях, а 28% не планируют использовать вовсе.

Лишь 8% готовы полностью положиться на беспристрастность и надежность ИИ, тогда как 41% считают подобную откровенность рискованной, а еще четверть убеждены, что «машина» в принципе не способна понять человеческие эмоции.

Главным опасением, по мнению респондентов, является не утечка данных или манипуляция сознанием, а именно социальные последствия: 47% считают, что ИИ-компаньоны ухудшают социальные навыки людей, делая их менее эмпатичными.

Результаты опроса отражают переходный этап: общество признает ценность ИИ-технологий, но пока не готово отдавать им эмоциональную монополию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

В России началась комплексная цифровизация воздушного пространства страны

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще