«Сравни»: 66% россиян не готовы доверять нейросетям личные переживания

Несмотря на то, что 75% респондентов в целом поддерживают использование ИИ в качестве социального компаньона, большинство относятся к технологии с осторожностью. Главный барьер – отсутствие доверия: 66% россиян не готовы доверять ИИ-ассистентам личные переживания и секреты, а 58% опрошенных считают самой серьезной проблемой риск потери реального человеческого общения. Об этом CNews сообщили представители финансового маркетплейса «Сравни».

Опрос «Сравни» показал, что готовность принять технологию пока не переросла в активное использование. Лишь 21% россиян используют нейросети в повседневной жизни несколько раз в неделю или чаще. Почти половина опрошенных (51%) обращается к ним только в редких случаях, а 28% не планируют использовать вовсе.

Лишь 8% готовы полностью положиться на беспристрастность и надежность ИИ, тогда как 41% считают подобную откровенность рискованной, а еще четверть убеждены, что «машина» в принципе не способна понять человеческие эмоции.

Главным опасением, по мнению респондентов, является не утечка данных или манипуляция сознанием, а именно социальные последствия: 47% считают, что ИИ-компаньоны ухудшают социальные навыки людей, делая их менее эмпатичными.

Результаты опроса отражают переходный этап: общество признает ценность ИИ-технологий, но пока не готово отдавать им эмоциональную монополию.