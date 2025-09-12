SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews
Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferences.
Конференция посвящена развитию российской ИТ-инфраструктуры, импортозамещению, внедрению отечественных ПАК и облачных сервисов. В центре внимания — оптимизация расходов, повышение надежности и безопасности цифровых решений, а также практические кейсы внедрения российских технологий.
В рамках мероприятия выступит директор департамента сервисных проектов SMART technologies SOFT Александр Евсиков с докладом:
«Скорость, масштабируемость и безопасность: Haribda в действии»
Александр представит опыт разработки и внедрения Haribda — российской высокопроизводительной NoSQL СУБД, зарегистрированной в реестре отечественного ПО. Слушатели конференции узнают, как Haribda обеспечивает:
- Высокую скорость обработки данных в реальном времени;
- Масштабируемость и отказоустойчивость без единой точки отказа;
- Соответствие требованиям регуляторов и безопасность при работе с критической инфраструктурой;
- Удобное администрирование с помощью SQL Commander и интеграцию с инструментами мониторинга.
В ходе доклада будут представлены результаты тестирования, практические кейсы и планы развития продукта.
До встречи на конференции!