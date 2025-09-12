CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

По городским стандартам: в Жатае ускорили мобильный интернет

Для более 12 тыс. жителей якутского поселка Жатай «МегаФон» улучшил мобильный интернет. Специалисты провели модернизацию базовых станций, в результате скорость передачи данных увеличилась, а голосовое соединение стало стабильнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла на всех базовых станциях поселка. Инженеры перевели на оборудовании частоты старого поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои 4G. В результате увеличилась емкость сети — теперь большее количество устройств одновременно может подключаться к мобильному интернету.

Вместе с тем, скорости 4G в Жатае выросли в разы. У абонентов появилась возможность более комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, делать покупки на маркетплейсах, обмениваться файлами или слушать онлайн музыку по пути на работу и в школу.

«Модернизация телеком-объектов решила сразу несколько задач: расширение емкости сети, увеличение скорости передачи данных и снижение нагрузки на оборудование. Также проведенные работы позволили закрыть «цифровые» потребности местных жителей в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате и решении повседневных задач. И мы уже сейчас видим, что абоненты стали активнее пользоваться интернетом: с начала года объем интернет-трафика в Жатае вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще