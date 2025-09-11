CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Зарядная станция Sitronics Electro eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Быстрая зарядная станция eStation Super мощностью от 150 до 300 кВт включена в реестр Российской промышленной продукции (РПП). Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для ее закупки по федеральной программе субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Electro.

Согласно прогнозу Sitronics Electro, к 2030 г. в России будет более 1 млн электромобилей и заряжаемых гибридов. Для них в 2025-2027 гг. государство планирует установить по программе субсидирования свыше 1,9 тыс. быстрых ЭЗС российского производства.

После включения в реестр РПП eStation Super полностью соответствует требованиям Приказа Минпромторга России №1776 для получения субсидий по федеральной программе «Развитие энергетики». По ней инвесторы в зарядную инфраструктуру могут компенсировать до 60% стоимости на приобретение станции и технологическое присоединение к электросетям.

«Уровень локализации eStation Super превышает текущие требования Минпромторга. Дополнительные баллы мы заработали за самостоятельное производство контроллеров — «мозга станции», которые напрямую влияют на надежность и управляемость ЭЗС. Благодаря этому успешность зарядных сессий достигает 88% с первой попытки», — отметил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Продажи eStation Super стартовали в начале 2025 г. Станции имеют модульную архитектуру, которая позволяет выпускать модели мощностью от 150 до 300 кВт. Конструкция спроектирована с учетом удобства эксплуатации и минимизации простоя: продуманного расположения блоков, доступа к ним с трех сторон, способа монтажа модулей. Все покупатели получают доступ к бесплатной системе мониторинга и управления ЭЗС eStation Management, которая уменьшает количество выездов на объект, ускоряет выявление и устранение сбоев, благодаря детальным лог-файлам.

