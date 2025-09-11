Платформа для биллинга BillogicPlatform от «Инферит» поддержит отечественные ИИ-стартапы

Платформа для управления подписками и монетизации услуг BillogicPlatform от российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) поможет российским ИИ-стартапам автоматизировать подписочный бизнес и сделает фокус на развитии моделей биллинга, основанных на фактическом потреблении. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До конца 2025 г. у ИИ-стартапов будет возможность бесплатно внедрить продукт BillogicPlatform в свои бизнес-процессы. Для самого сервиса станет приоритетом развитие функциональности usage-based биллинга — с оплатой по мере потребления. Такой подход отвечает растущему спросу российских компаний, в том числе работающих с ИИ, на более гибкие модели оплаты: когда клиент платит строго за то, чем пользуется.

В рамках новой стратегии в BillogicPlatform планируется реализовать следующие инструменты оплаты:

– Ступенчатая тарификация для usage-based биллинга. Заказчики платформы смогут тарифицировать свои услуги и сервисы по принципу «чем больше используешь, тем дешевле единица потребления», что выгодно как для малого, так и для крупного бизнеса.

– Поддержка гибридной модели биллинга (Commit + Overage). Сочетание предоплаченного пакета ресурсов (коммит) и гибкой оплаты за перерасход. Подойдет для клиентов с предсказуемым базовым потреблением и пиковыми нагрузками.

– Поддержка бесплатного объема (Free Tier). Заказчики платформы смогут настраивать и предоставлять клиентам бесплатный стартовый пакет услуг для привлечения новой аудитории.

Новые опции оплаты сделают применение биллинг-платформы максимально прозрачным и эффективным — особенно в сфере искусственного интеллекта, где потребление вычислительных ресурсов и запросов носит нерегулярный характер.

«Эра слепых подписок закончилась. Биллинг на основе использования — это новая норма, внедрение которой мы стараемся делать простым и доступным для бизнеса любого масштаба. Так, чтобы поддержать рост индустрии искусственного интеллекта, мы предлагаем ИИ-компаниям и ИИ-стартапам до конца 2025 года бесплатно внедрить обновленную систему биллинга на основе потребления. Это поможет компаниям существенно снизить затраты на автоматизацию подписок на старте», — сказала Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform.

Платформа для автоматизации подписочного бизнеса BillogicPlatform предназначена для разработчиков ПО, производителей и дистрибьюторов цифровых услуг, облачных провайдеров, корпоративных агрегаторов услуг, а также B2B и B2C подписочных онлайн-сервисов. BillogicPlatform представляет собой комплексное решение, автоматизирующее все аспекты подписочной модели: от провижининга и биллинга до управления партнерскими продажами и предоставления white-label личных кабинетов для конечных клиентов. Это полностью российское решение с вариантами поставки SaaS и On-Premise.