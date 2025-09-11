CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Курганцы стали в два с половиной раза чаще пользоваться искусственным интеллектом во время онлайн-встреч

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в летний период 2025 г. в Курганской области. В эти месяцы в Зауралье компания зафиксировала на платформе рост популярности инструментов на базе искусственного интеллекта почти в два с половиной раза по сравнению с весной 2025 г. Чаще всего курганские организации использовали ИИ для подготовки резюме собрания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по проведению бизнес-встреч на отечественной онлайн-платформе летом 2025 г. стали сотрудники промышленных предприятий Курганской области. Они проводили совещания с участием нескольких филиалов и онлайн-встречи с клиентами и поставщиками из разных городов и стран, расположенных на территории СНГ. На таких пользователей платформы пришлось 45% от общего числа. На втором месте рейтинга расположились медицинские организации (20%), сотрудники который использовали сервис для проведения телемедицинских консультаций, участия в совещаниях и мероприятиях по повышению квалификации медперсонала. Тройку лидеров замыкают государственные служащие (15%), которые использовали летом российский сервис для проведения онлайн-встреч и совещаний.

Наиболее распространенным ИИ-инструментом, запущенным во время онлайн-встреч в регионе, стала функция саммари, которая формирует резюме и направляет на почту участникам мероприятия. Также в число популярных опций платформы в Курганской области вошли текстовая расшифровка речи участников и виртуальный ассистент. Он анализирует онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы, также может рассказать, что обсуждалось в ходе беседы и какие задачи участники взяли в работу.

«Предприятия Курганской области постоянно развивают свою ИТ-инфраструктуру и повышают стабильность ее работы. Поэтому наши организации активно переходят на отечественное ПО, в том числе в сфере онлайн-коммуникаций. Во-первых, "МТС Линк" – удобная и функциональная платформа с широким функционалом и полезными ИИ-инструментами. Во-вторых, эта платформа обеспечивает безопасность за счет системы шифрования трафика, защиты от DDoS-атак и других угроз», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

