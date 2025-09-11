B2B-РТС запускает первого отечественного ИИ-помощника закупок

Российская ИТ-платформа B2B-РТС (объединяет площадки «РТС-тендер», B2B-Center и ОТС) в сфере цифровых закупок и продаж завершает пилотное тестирование ИИ-помощника — виртуального ассистента в навигации и организации процессов в электронных закупках. Запуск этого решения является очередным шагом стратегии компании по внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в свои продукты и сервисы. Об этом CNews сообщили представители B2B-РТС.

В первую очередь цифровой ассистент поможет в оптимизации процессов участникам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Для более эффективного выстраивания закупочного процесса ИИ-помощник отвечает на вопросы по применению закупочного законодательства, проверяет документы и выявляет возможные ошибки, снижая риски и время на проведение закупки. Для работы с ним не нужно специфических навыков. После ввода пользователем запроса помощник выдает варианты решения задачи или ответ на вопрос.

Кирилл Толчеев, CEO ИТ-платформы B2B-РТС: «Мы всегда следуем пожеланиям наших клиентов, создавая для рынка современные, удобные и технологичные решения. Под «капот» нашего ИИ-помощника вложены более 20 лет опыта команды, накопленная экспертиза на B2G и B2B рынках и колоссальный объем информации о закупках. Это практичное и полезное инновационное решение поможет автоматизировать множество рутинных задач, повысит эффективность закупочных процедур, найдет ответ на конкретный вопрос, используя инструкции, нормативные акты, накопленные данные в предложенном контексте. Внедряя новейшие технологии ИИ, мы будем приветствовать и рассчитываем на активное участие рынка в совместной работе по совершенствованию этой технологии».

Предложенное B2B-РТС рынку ИИ-решение является собственной разработкой компании, основанной на использовании компонентов открытого исходного кода, обеспечивающего прозрачность и контроль. Ядро решения составляют большие языковые модели и технологии семантического поиска и динамической работы с базами знаний на основе внутренней серверной инфраструктуры B2B-РТС. Обработка всех данных от запроса до генерации ответа происходит в защищенной инфраструктуре, что обеспечивает информационную безопасность процесса.

Владимир Лишенков, генеральный директор «РТС-тендер» (входит в ИТ-платформу B2B-РТС): «Закупки для государственных и муниципальных нужд – чувствительная сфера, очень важная для жизни государства. Изменения законодательства, нехватка времени на подготовку документации, жесткие регламенты и высокая цена ошибок несут в себе огромные риски для заказчиков. ИИ-помощник создан для минимизации юридических рисков и значительного повышения скорости управления закупочным процессом. Например, он подскажет, на что обратить внимание в процедуре, чтобы снизить вероятность жалоб. РТС-тендер первой применяет передовые технологии и разработки ИИ на рынке электронных торговых площадок, чтобы делать работу с закупками проще, эффективнее и безопаснее».

До конца 2025 г. компания планирует запуск усовершенствованного решения — «Мастер закупщика», дополнив ИИ-функционал пакетом сервисов для формирования закупки и решения расширенного перечня закупочных задач. Компания стремится создать в помощь пользователям платформы полноценного ИИ-партнера для ускорения цифрового закупочного процесса, снижения риска ошибок и дальнейшей оптимизации затрат.

Среди решений на базе ИИ, предлагаемых B2B-РТС, уже доступны рекомендательный сервис, сервис нормализации корпоративных справочников, бот ответов на типовые вопросы и другие собственные разработки платформы с применением ИИ.