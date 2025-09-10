Внедрение комплексных ИТ-решений «под ключ»: «Диасофт» выводит на рынок услуги системной интеграции

Компания «Диасофт» объявляет о расширении спектра услуг по системной интеграции. Теперь эти услуги доступны не только компаниям, использующим решения от «Диасофт», но и всем участникам рынка. Услуги предоставляются организациям, которым необходимо комплексное обеспечение работоспособности и высокой производительности прикладных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Являясь разработчиком и поставщиком ИТ-решений для финансового сектора, за более чем 30 лет работы «Диасофт» накопил опыт внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации. В ходе тысяч проектов внедрения программных продуктов в сложные ИТ-ландшафты заказчиков специалисты «Диасофт» регулярно решают следующие задачи: поддержка работоспособности прикладных продуктов на уровне системного программного обеспечения (ПО), инфраструктурных платформ и серверного оборудования; проектирование отказоустойчивых конфигураций решений с учетом требований конкретных прикладных продуктов; повышение производительности прикладных решений как на системном и инфраструктурном уровне, так и на уровне кода приложений; выполнение автоматизируемых нагрузочных тестирований для моделирования целевых уровней производительности прикладных решений и проведения оптимизации инфраструктуры; проектирование целевой аппаратно-программной конфигурации с учетом требований прикладных продуктов.

Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт»: «Направление системной интеграции в «Диасофт» сформировалось на базе многолетней практики поддержки собственных решений в составе разнородных ИТ-ландшафтов. Это гарантирует глубокое понимание взаимосвязей в сложных системах. Ключевое преимущество нашего подхода в том, что мы фокусируемся не на отдельных слоях инфраструктуры (СУБД, серверное оборудование, ОС и других), а решаем задачи от прикладного уровня продуктов».

Услуги системной интеграции от «Диасофт» предусматривают комплексный анализ всех цепочек: от бизнес-логики приложений до физического оборудования. Например, часто проблема, проявляющаяся в прикладном ПО, на самом деле вызвана сетевыми задержками, некорректными настройками баз данных или недостатками архитектуры. Специалисты компании выявляют и помогают устранить истинные причины сбоев и «узкие места», которые не видны при изолированном рассмотрении компонентов.

«В итоге клиент получает не набор разрозненных решений, а целостную, стабильно работающую систему. Таким образом, мы становимся единым окном для решения комплексных инфраструктурных задач», — сказал Илья Виссарионов.

Основные плюсы услуг системной интеграции от «Диасофт»

Индивидуальный подход: работы с учетом уникальной конфигурации программно-аппаратного комплекса заказчиков и требований к используемым прикладным продуктам.

Комплексная ответственность за работоспособность программно-аппаратного комплекса, включая прикладные продукты.

Импортонезависимость: формируемые решения по обеспечению производительности и отказоустойчивости прикладных продуктов используют в том числе импортонезависимое ПО.

Собственная инфраструктурная платформа: наличие собственных продуктов, таких как СУБД Digital Q.DataBase, позволяет предлагать оптимизацию на системном уровне, включая точечные доработки для ускорения работы приложений.

Услуги системной интеграции от компании «Диасофт» подходят для компаний любых сфер деятельности, а также для госструктур.