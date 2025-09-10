CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На регпортале получить расчет стоимости перевода земель стало легче

В Подмосковье электронная услуга расчета стоимости изменения разрешенного вида использования земельных участков стала удобнее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис автоматического заполнения, встроенный в онлайн-услугу, расширил свой функционал. Теперь, когда пользователь вводит кадастровый номер, умный сервис не только заполняет основные данные об участке, но и проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору. Кроме того, он подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Вид разрешенного использования (ВРИ) определяет назначение земельного участка и позволяет понять, как именно его можно эксплуатировать. Если собственник хочет использовать землю иначе, необходимо изменить ее разрешенный статус. При этом, если новая цель связана со строительством жилья, ведением личного подсобного хозяйства или садоводства, за внесение изменений взимается плата.

В Подмосковье получить расчет платы за изменение ВРИ земельного участка можно в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Оформление и регистрация». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение 12 рабочих дней.

