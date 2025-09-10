CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: в Подмосковье «поумнели» дома

Жители Подмосковья все активнее внедряют умные гаджеты в свои дома. За последний год число пользователей умных устройств в регионе выросло на 10%. А трафик с таких устройств в среднем увеличился на 50%, следует из данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Если в 2024 г. среди областных поселений в лидерах по числу подключенных устройств оказались Истра, Одинцово, Раменское, Чехов и Солнечногорск, то в 2025 г. первые три места занимают Раменское, Истра и Одинцово. За ними следуют Домодедово и Мытищи. При этом наиболее высокую динамику подключений умных устройств показали Михнево (+57%), Чехов (+53%), Бронницы (+39%), Черноголовка (+33%) и Коломна (+22%).

По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, жители Подмосковья в 2025 г. стали чаще приобретать датчики температуры воздуха (+117%), мультироутеры с комплектами датчиков (+100%) и моторы для рулонных штор (+40%).

При этом в абсолютных показателях в топе продаж умных устройств в Подмосковье оказались колонки, вокруг которых концентрируется экосистема умного дома. За ними следуют хабы — основные устройства, которые позволяют управлять всем домом и соединять между собой технику для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, в котором через одно приложение можно подключить устройства разных производителей. На третьем месте по популярности оказались умные розетки и датчики.

Среди владельцев умных домов в Подмосковье преобладают люди в возрастной категории 35‑44 года — это 35% от общего числа. При этом на мужчин приходится 80% подключений.

