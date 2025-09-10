CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина

Жители еще двух сел в Углегорском районе Сахалина теперь могут пользоваться качественной мобильной связью «МегаФона». В Никольском и Краснополье инженеры оператора запустили базовые станции. Абонентам стал доступен интернет на средней скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селах проживают около 500 человек. Стабильный сигнал 4G доступен не только на улицах, но и внутри помещений на всей территории поселений. Устойчивое LTE затронуло и участки автотрассы, которая проходит рядом. Дорога связывает населенные пункты вдоль западного побережья острова. Для того, чтобы обеспечить широкое покрытие и большую емкость сети, специалисты использовали несколько частотных диапазонов.

Связь 4G открывает сельчанам широкие возможности для общения, удаленной работы или образования. Местные жители и автомобилисты могут пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Для таких звонков характерно мгновенное соединение, четкая передача голоса и возможность не прерывать интернет-сессию в время разговора.

«Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Никольском и Краснополье — усилили телеком-сеть и нарастили скорость интернета почти в пять раз. Уверена, что качественная мобильная связь делает жизнь людей в небольших поселениях более комфортной, открывает новые перспективы для школьников, помогает местным жителям получать цифровые государственные услуги», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

