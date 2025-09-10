«Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика».

Сотрудничество направлено на развитие и внедрение импортозамещающих технологий для крупных промышленных предприятий. Продукты «Галактики» – платформа для цифровизации производственных бизнес-процессов, предлагающая альтернативу зарубежным системам, таким как SAP и Oracle.

В рамках партнерства «Сапран» и «Галактика» будут совместно реализовывать проекты по ERP, MES и автоматизации процессов ТОиР на промышленных предприятиях. Это позволит предприятиям повысить операционную эффективность, снизить издержки и ускорить переход на отечественное ПО.

«Мы продолжаем расширять нашу партнерскую сеть, что открывает новые горизонты для совместной работы и внедрения инновационных решений. Цифровизация промышленности – это наш основной фокус, и мы уверены, что сотрудничество с «Сапран» позволит нам еще более эффективно реализовывать проекты, направленные на оптимизацию бизнес-процессов и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий», – отметил генеральный директор корпорации «Галактика» Алексей Телков.

«Мы видим в решениях «Галактики» мощный инструмент для управления ресурсами предприятия (ERP), производством, ремонтами и MES. Глубокий анализ и тестирование подтвердили, что платформа соответствует требованиям современных компаний и промышленных предприятий. Наша команда готова к масштабным проектам, и в ближайшее время мы сосредоточимся на совместной разработке комплексных решений для промышленной автоматизации», – сказал Андрей Митюков, директор по консалтингу «Сапран».