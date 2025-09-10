CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл»

Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонентами и ускоряет процессы оператора. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

«Газпромбанк Мобайл» — мобильный оператор, созданный в 2021 г.

До внедрения кампейн-менеджера маркетинговые коммуникации осуществлялись в полуручном режиме, что ограничивало скорость запуска кампаний. Оператор искал решение, которое обеспечит полную автоматизацию коммуникаций в одном окне с возможностью масштабирования в будущем.

При выборе вендора ключевыми критериями стало наличие готовой CVM-платформы, опыт в сфере телекоммуникаций, а также гибкость в интеграции с существующими системами. Eastwind соответствовал всем требованиям, и в январе 2024 г. началось внедрение EW AdTarget.

EW AdTarget предоставляет более 700 параметров клиентского профиля, позволяет запускать 1000 кампаний в день и поддерживает скорость отправки до 100 сообщений в секунду в каждом канале. В рамках интеграции были подключены SMS-центр, внутренний почтовый сервер, транспортная шина и мобильное приложение. Также настроили интеграцию с внешней платформой анализа данных.

Дополнительно реализован кейс с фиксацией действий абонентов на сайте: если клиент, например, начал оформление SIM-карты, но не завершил процесс, система фиксирует это событие и запускает таргетированную коммуникацию.

По словам Андрея Веселова, управляющего директора по развитию продуктов «Газпромбанк Мобайл», выбор в пользу Eastwind был обусловлен как опытом компании, так и наличием готового решения, которое не потребовало значительных доработок.

В настоящее время кампейн-менеджер полностью покрывает маркетинговые задачи оператора: автоматизирует сегментацию, позволяет строить расширенные профили и запускать больше целевых кампаний. Eastwind продолжает оказывать поддержку и обучение команде клиента, а также учитывает обратную связь для развития платформы.

