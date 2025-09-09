CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Maibenben представляет новый игровой ноутбук X16E — первое устройство в линейке с RTX™ 5080 и водяным охлаждением

Международная технологическая компания Maibenben представляет новый флагман игровой серии устройств X-Treme – свой первый ноутбук X16E X-Treme Tsunami с RTX™ 5080, в комплекте с которым идет водяное охлаждение. Новинка ориентирована на тех, кто не ищет компромиссов и кому важна максимальная производительность: начинающих и профессиональных геймеров, дизайнеров, видеомонтажеров, 3D художников и всех, кто работает с тяжелыми графическими редакторами. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Любые нагрузки – не проблема

16-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и яркостью до 500 нит обеспечивают плавную прокрутку и отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе черного цвета, его вес составляет 2,69 кг.

За легкость в выполнении задач любого уровня сложности отвечает энергоэффективный 16-ядерный процессор AMD Ryzen™ 9 9955HX. Устройство оснащено видеокартой GeForce RTX™ 5080 на 16 Гб, которая обеспечивает максимальную производительность. Объём встроенной оперативной памяти составляет 32 ГБ, SSD-накопителя – 2 ТБ. Поддерживается самостоятельное расширение ОЗУ до 64 ГБ и накопителя до 8 ТБ, и всёе это без потери гарантии. Более того, чтобы устройство не перегревалось во время работы, в комплекте идет полноценная система водяного охлаждения, которая позволяет поднимать TDP выше аналогов и дает до 21% прироста производительности.

nout700.jpg
Новый игровой ноутбук X16E

Linux или Windows 11?

Устройство доступно в двух конфигурациях: с предустановленной Windows 11 или Linux, чтобы вы выбрали именно ту операционную систему, с которой вам будет удобнее работать. В версии с Windows 11 предусмотрена опция распознавания лица для быстрого и безопасного входа.

Все продумано до мелочей

X16E X-Treme Tsunami оснащен полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой Per-Key и цифровым блоком, стеклянным тачпадом, а также шторкой приватности для веб-камеры для безопасности и контроля. На боковой стороне новинки вы найдете все необходимые разъемы: 2 Type-C, HDMI, mini DisplayPort и кардридер.

Новинка доступна в продаже у официальных партнеров по рекомендованной розничной цене 289,99 тыс. руб.

