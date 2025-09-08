Приглашаем на бесплатный вебинар «Решение для удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой» RuDesktop x Шексна-Автоматизация

Приглашаем вас на вебинар, который мы проводим совместно с партнером Шексна-Автоматизация

RuDesktop — программное обеспечение от компании ООО «Передовые технологии», предназначенное для удаленного доступа и управления конечными устройствами. Продукт является отечественной альтернативой таких решений как AnyDesk, Teamviewer, Ivanti, MSCCM.

Что будет на вебинаре:





Как создавался продукт RuDesktop

Основные достижения продукта

Преимущества RuDesktop

Подробная демонстрация функционала RuDesktop инженером внедрения

Блок ответов на ваши вопросы





Кому будет полезен вебинар:





ИТ-специалистам и руководителям ИТ-отделов

Специалистам по информационной безопасности

Техническим директорам и инженерам объектов критической инфраструктуры

Представителям государственных учреждений и крупных предприятий





Дата: 10.09.2025

Время: 10:00 по мск

Регистрация по ссылке