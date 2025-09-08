Приглашаем на бесплатный вебинар «Решение для удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой» RuDesktop x Шексна-Автоматизация
Приглашаем вас на вебинар, который мы проводим совместно с партнером Шексна-Автоматизация
RuDesktop — программное обеспечение от компании ООО «Передовые технологии», предназначенное для удаленного доступа и управления конечными устройствами. Продукт является отечественной альтернативой таких решений как AnyDesk, Teamviewer, Ivanti, MSCCM.
Что будет на вебинаре:
- Как создавался продукт RuDesktop
- Основные достижения продукта
- Преимущества RuDesktop
- Подробная демонстрация функционала RuDesktop инженером внедрения
- Блок ответов на ваши вопросы
Кому будет полезен вебинар:
- ИТ-специалистам и руководителям ИТ-отделов
- Специалистам по информационной безопасности
- Техническим директорам и инженерам объектов критической инфраструктуры
- Представителям государственных учреждений и крупных предприятий
Дата: 10.09.2025
Время: 10:00 по мск
Регистрация по ссылке
