Минцифры: количество абитуриентов, поступающих в колледжи с «Госуслугами», увеличилось вдвое

Поступить в колледж или техникум можно с помощью «Госуслуг». В 2025 г. такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Это в два раза больше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Абитуриенты подали на «Госуслугах» 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приемную кампанию. Основная часть заявлений — 70% — были поданы в июле 2025 г., больше всего — 30 июня 2025 г.

Самые популярные направления: Информационные системы и программирование, Сестринское дело, Юриспруденция, Туризм и гостеприимство, Лечебное дело.

Колледжи, в которые подали больше всего заявлений: колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова, колледжи РАНХиГС при Президенте России, колледж МГЮУ им. О.Е. Кутафина, Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева, Тюменский медицинский колледж.

Топ регионов по поданным на «Госуслугах» заявлениям: Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Тюменская область, Томская область.

Приемная кампания практически завершилась, но в некоторые колледжи и техникумы еще можно поступить на платное отделение вплоть до 1 декабря 2025 г.

