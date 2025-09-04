CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97%

Бренд Smartwatt представил новинки в сегменте бесперебойного питания — новые трехфазные ИБП обеспечивают надежную защиту критически важных объектов, а высокий КПД позволяет повысить энергоэффективность и сократить эксплуатационные затраты.

В основе подхода — высокая энергетическая эффективность и ремонтопригодность без остановки нагрузки. КПД до 97% (в режиме ECO — до 99%) помогает снизить PUE, что для дата-центров и операторов связи означает ощутимое снижение OPEX на горизонте всего жизненного цикла системы. Модульная архитектура поддерживает горячую замену компонентов, а при отказе вентиляторов система сохраняет до 50% нагрузки, позволяя пройти инциденты без аварийного отключения и выиграть время для регламентных работ. Для встраивания в существующие диспетчерские и SCADA предусмотрены веб-интерфейс, SNMP, Modbus и релейные входы — это упрощает мониторинг, облегчает прогнозирование отказов и сокращает MTTR.

Линейки различаются по задачам и форм-фактору, чтобы не «переплачивать» за запас там, где он не нужен, и масштабироваться по мере роста объекта.

Для ЦОДов и промышленности предназначена серия CPI мощностью до 1,2 МВт с двойным преобразованием. Для телеком-оборудования, где важна плотность и быстрая инсталляция, — модульные FPI до 200 кВт, предназначенные для установки в стойку 19”. Там, где требуется гибкость по автономии и универсальность — серия TPI до 160 кВт с возможностью использовать внешние или встроенные аккумуляторы. При дефиците площади — компактные модульные BPI до 90 кВт со встроенными АКБ. Для быстрых внедрений в стандартные стойки — RPI до 40 кВт с легкой настройкой и управлением. В зависимости от линейки можно наращивать время автономной работы за счет подключения до 50 внешних аккумуляторных блоков, подбирая резерв в соответствии с профилем нагрузки — от серверных и телекоммуникаций до производственных линий и диагностического оборудования.

«Мы фокусировались на метриках, которые важны заказчикам. Новые ИБП сочетают в себе передовые технологии, надежность и оптимальный уровень энергоэффективности. Это практичный ответ на ежедневные задачи ЦОДов, телеком-операторов, промышленности и медицины», — сказал Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Smartwatt.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: