«Ростелеком», ДВФУ и «Цифра Инвест» объединятся для создания «Цифрового кампуса»

«Ростелеком», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ООО «Управляющая компания Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков, проректор по учебной работе ДВФУ Елена Гаффорова и генеральный директор УК «Цифра Инвест» Андрей Ремпель. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение предусматривает совместную реализацию проекта «Цифровой кампус» — инновационной цифровой платформы, которая будет мотивировать студентов к участию и достижению результатов в научно-образовательных, спортивных, культурных и социальных направлениях университета. Проект призван способствовать развитию кадрового и инновационного потенциала ДВФУ, а также поддержит формирование новых стандартов взаимодействия на трудовом рынке.

Сотрудничество предусматривает совместную разработку и внедрение отечественной цифровой платформы, адаптированной под потребности ДВФУ. «Ростелеком» обеспечит техническую поддержку и экспертизу в области цифровой инфраструктуры, «Цифра Инвест» выступит в роли инфраструктурного оператора, а ДВФУ предоставит экспертную базу и примет активное участие в формировании функциональности платформы.

Ожидается, что реализация проекта значительно повысит привлекательность ДВФУ в качестве образовательного центра и укрепит позиции университета на международной арене.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «В условиях дефицита кадров крайне важно, чтобы молодые специалисты уверенно делали первые шаги на профессиональном пути. Для этого у них должен быть доступ к качественному образованию, а оно невозможно сегодня без использования технологий. “Ростелеком” уже провел масштабную миграцию информационных систем ДВФУ в облако, что стало важным этапом в цифровизации университета. Теперь внедрение платформы “Цифровой кампус” поможет студентам эффективно спланировать свою карьеру и уверенно стартовать на профессиональном пути. Уверен, что современные технологичные решения должны быть доступны каждому студенту, чтобы сделать образовательный процесс максимально эффективным и ориентированным на будущее».

Елена Гаффорова, проректор по учебной работе ДВФУ: «Присоединение к проекту "Цифровой кампус" — это реальный шаг университета в укрепление взаимодействия студентов и преподавателей, представителей бизнеса и индустрий для решения важной для каждой из сторон задач. Для студентов это возможность построения карьеры, начиная с ранних курсов обучения; для преподавателей — понимание актуальных задач и проблем соответствующих отраслей экономики. Для компаний — это возможность заполнять существующие вакансии, а также подбирать и уже в вузе развивать своих будущих сотрудников, сокращая время их адаптации после университета».

Андрей Ремпель, генеральный директор управляющей компании «Цифра Инвест»: «На базе платформы “Цифровой кампус” мы предоставляем студентам возможность формирования индивидуального профиля развития, учета личных достижений и карьерного трекинга, оказываем поддержку студенческим стартапам и молодежным активностями, а также совместно с федеральными партнерами и ДВФУ планируем развивать пространство инновационно-технологического предпринимательства для разработки новых цифровых продуктов в сфере искусственного интеллекта и работы с большими данными».