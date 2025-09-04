CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Решения на основе данных: ДВФУ перейдет на ИИ-аналитику от Сбербанка

Сбербанк и Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор по развитию ДВФУ Наталья Ватолкина. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство нацелено на глубокую цифровую трансформацию управления университетом. Сбербанк и ДВФУ планируют развивать передовые технологии в финансовом менеджменте, учете и аналитике вуза. Ключевой задачей станет интеграция в работу университета платформ Сбербанка «Навигатор BI» и Process Mining. Эти ИИ-инструменты визуальной и процессной аналитики помогут руководящему составу повысить прозрачность и эффективность деятельности университета, а также позволят легче принимать управленческие решения на основе данных.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы объединяем академический потенциал одного из ведущих вузов страны с технологическими возможностями Сбера. Наша задача — помочь повысить эффективность управления университетом с помощью современных ИИ-решений Сбера для финансовой аналитики и отчетности. Наши платформы «Навигатор BI» и Process Mining уже используют организации различного профиля, включая университеты, в разных регионах страны. Вместе с ДВФУ мы совершенствуем финансовый менеджмент в университете, что открывает дорогу к качественным улучшениям во всех образовательных процессах».

Наталья Ватолкина, проректор по развитию ДВФУ: «Цифровая трансформация — ключевой элемент стратегии развития ДВФУ, который позволяет нам поддерживать статус кампуса мирового уровня. У нас успешно функционирует система «Умный кампус» — интеллектуальная система управления имущественным комплексом, которая позволяет грамотно распоряжаться ресурсами, повышает безопасность и постоянно улучшает условия пребывания студентов, сотрудников и гостей кампуса. Недавно все серверы университета были переведены в современное «Публичное облако», что значительно повысило надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры. Сотрудничество со Сбером в области ИИ-аналитики позволит нам совершенствовать управленческие процессы и обеспечить высокие стандарты в образовании и науке».

