Inson перевела страховой бизнес в цифровой контур с ELMA365

Страховая компания Узбекистана Inson завершила первый этап цифровой трансформации, автоматизировав ключевые бизнес-процессы на Low-code-платформе ELMA365. Итог — время на поиски документов сократилось на несколько дней, согласования ускорились, а дублирование операций было устранено. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

В 2024 г. Inson столкнулась с тем, что бумажные процессы перестали успевать за нарастанием работы. Документы терялись в папках, согласования затягивались, а сотрудники тратили часы на ручные операции и поиск информации.

В условиях роста клиентских ожиданий и ужесточения требований регуляторов это стало критическим барьером для масштабирования. Руководство Inson выбрало Low-code платформу как инструмент, способный обеспечить прозрачность и скорость внутренних операций в кратчайшие сроки. Самостоятельное внедрение платформы стало кросс-функциональным проектом, затронувшим различные подразделения компании — от разработчиков до руководителей функциональных департаментов.

«Весь процесс внедрения мы выстроили по принципу поэтапности: сначала — базовая автоматизация, затем — расширение на критически важные и комплексные направления. Такой подход позволил избежать перегрузки сотрудников, обеспечить адаптацию к новым процессам и заложить прочный фундамент для цифровой трансформации», — сказал Роман Кравченко, CIO Inson.

В ходе реализации проекта в первую очередь компания запустила электронный документооборот: входящие и исходящие письма, приказы, служебные записки и клиентские заявления теперь проходят по цифровым маршрутам с назначением ответственных, сроками и автоматическими напоминаниями. Подписание переведено на ЭЦП, что критично для юридически значимых операций.

Позже внутри автоматизировали сервисные заявки в ИТ- и административный блок — от доступа к системам до обеспечения оборудованием. Каждая заявка получила свой SLA и контроль исполнения. В договорной работе внедряются поэтапные маршруты согласования с участием юристов, бухгалтерии и руководителей.

В проработке сейчас находится цифровизация HR-процессов — отпуска, командировки, выплаты и кадровые изменения — переводятся в единое цифровое окно, где сотрудники решают вопросы без очередей и бумажных обращений.

На очереди автоматизация одного из ключевых процессов — урегулирование убытков. Обращения клиентов будут автоматически регистрироваться, классифицироваться и проходить полный цикл согласования до финального закрытия.

Результаты проекта включают сокращение времени поиска документов с нескольких дней до секунд, ускорение процессов согласования в несколько раз, снижение количества ошибок и устранение дублирования операций. В компании отмечают рост прозрачности процессов, повышение дисциплины исполнения и вовлеченности сотрудников в цифровые практики.

«Мы рассматриваем ELMA не как систему документооборота, а как фундамент цифровой экосистемы компании. Следующим шагом станет внедрение CRM-модуля с интеграцией в Core-систему. Для нас это не просто единая карточка клиента — это переход к модели «360° Customer View», где вся история взаимодействия, продажи, сервис и урегулирование убытков объединены в одном цифровом пространстве. CRM станет центром управления клиентским опытом. Следующим этапом мы автоматизируем урегулирование убытков, сократив выплаты с нескольких дней до минут, и цифровизуем юридический блок с интеграцией в государственные реестры. Таким образом, мы формируем единую цифровую платформу страховой компании, где каждый процесс прозрачен, каждый клиент получает персональное обслуживание, а бизнес становится более быстрым, гибким и устойчивым к рискам», — отметил Роман Кравченко, CIO Inson.

«Проект Inson — отличный пример того, как можно за несколько месяцев не просто автоматизировать отдельные задачи, а заложить основу цифровой зрелости. Команда последовательно двигалась от простого к сложному, фокусируясь на эффектах для бизнеса: сокращении издержек, ускорении процессов, управляемости. Такой подход особенно важен для регулируемых отраслей, где скорость изменений не должна идти в ущерб контролю и качеству. Мы рады, что ELMA365 стала надёжной основой для масштабной трансформации Inson и уже сейчас позволяет компании строить цифровое будущее на собственных условиях», — отметила Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.