«Титан-СМ» полностью перешла на выпуск маркированной продукции

Компания «Титан-СМ» (входит в ГК «Титан») с опережением сроков завершила переход на выпуск продукции со специальным цифровым кодом «Честный знак».

Руководство «Титан-СМ» инициировало процесс адаптации к новым требованиям законодательства еще весной 2025 г.: компания оснастила производственные линии в Нижнем Новгороде, Алексине и Новочеркасске необходимым для маркировки оборудованием и программным обеспечением. Это позволило интегрировать новые процессы в производство и начать выпуск продукции с цифровыми кодами, обеспечив бесперебойность поставок для заказчиков.

Внедрение системы маркировки обеспечивает абсолютную прослеживаемость каждой единицы продукции на всем пути от производства до конечного потребителя. Технология надежно защищает товары от фальсификата, повышает лояльность потребителей и качество сервиса в дистрибьюторских сетях.

Специальный цифровой код содержит полный набор данных о товаре: от информации о производителе, дате выпуска и составе до срока годности. Все сведения о маркированной продукции «Титан-СМ» теперь находятся в национальном каталоге товаров.

Александр Дементьев, генеральный директор компании «Титан-СМ», сказал: «Участие в эксперименте по внедрению обязательной маркировки подчеркивает приверженность компании высоким стандартам прозрачности и качества, что имеет особое значение для наших партнеров. Мы оперативно провели обучение персонала и оптимизировали производственные процессы, чтобы гарантировать бесперебойность цепочек поставок. Сегодня в нашем ассортименте представлено более тысячи наименований продукции, каждая из которых проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства в собственной лаборатории».

