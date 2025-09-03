Система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» официально принята в постоянную промышленную эксплуатацию

Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили разработку и внедрение системы «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» и перешли к ее постоянной промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех-Сервис».

Заключительный четвертый этап проекта был завершен в установленные календарным планом сроки – 30 августа 2025 г. Согласно «дорожной карте» нового индустриального программного обеспечения и функциональным требованиям, целью проекта является создание децентрализованного защищенного хранилища и среды безопасного обмена данными по жизненному циклу изделий между верифицированными участниками платформы на основе распределенного реестра для обеспечения защиты производственного потенциала и повышения качества продукции.

«В рамках четвертого этапа проекта были доработаны и адаптированы специально под номенклатуру оборудования библиотеки и шаблоны, проведены всесторонние испытания основных функций системы. После успешного завершения тестов система была запущена в режим опытной эксплуатации, в процессе которого дополнительно подтвердила свою надежность и удобство для пользователя. Подготовлена документация для официальной регистрации продукта, подана заявка на включение доработанного программного обеспечения в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — сказал руководитель проекта департамента производственного анализа и развития ГК «ЛокоТех» Сергей Тимушев.

За время реализации проекта успешно завершены запланированные работы по доработке решения и проведена его интеграция с учетными системами участников проекта. В настоящее время предприятия могут полноценно пользоваться системой «Цифровой формуляр» для решения повседневных задач. Уже сейчас в ней работают 88 пользователей, загружена информация о более 370 тыс. объектов линейного оборудования локомотивов.

Работа над системой «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» проводилась в рамках программы импортозамещения в сфере информационных технологий с 2023 г. Решением правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности проект признан особо значимым и реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Разработчиком и правообладателем решения является ООО «КонтролТуГоу.Ру».