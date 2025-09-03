«Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оборудованием и ПО дата-центр одного из горно-обогатительных комплексов, входящих в группу «ФосАгро» – филиала компании «Апатит». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Для крупного промышленного предприятия наличие собственного ЦОД – критически значимо, так как позволяет эффективнее управлять производственными процессами, снижает операционные издержки и повышает общий уровень безопасности в условиях технологических изменений. Кроме того, внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей невозможно без инфраструктуры, которую предоставляет дата-центр. В рамках программы импортозамещения на кировской площадке «Апатита» были проведены масштабные изменения в ИТ-инфраструктуре ЦОД.

Риски для бесперебойной работы ЦОД по системам промышленного кондиционирования были сведены к минимуму благодаря замене устаревшего оборудования на современные прецизионные кондиционеры Cool Row от «Систэм Электрик».

Дополнительно «Систэм Электрик» осуществила замену иностранного программного обеспечения системы мониторинга Schneider Electric на российскую систему DC Guard, интегрированную с новой системой кондиционирования.

DC Guard – быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга, предназначенная для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов. Это программная платформа верхнего уровня, которая в режиме реального времени осуществляет сбор, хранение и визуализацию параметров работы.

Постоянная координация между ИТ и ремонтными службами позволила завершить проект в установленный срок.