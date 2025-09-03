Сервис «Контура помог» «Авто-ПЭК» сократить время выхода в рейс на 15% ​

После перехода на электронные путевые листы в Московском регионе водителям компании «Авто-ПЭК» больше не нужно ожидать бумажные экземпляры документов — они могут отправляться по маршруту сразу после прохождения обязательных осмотров, медицинского и технического. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Использование электронных путевых листов (ЭПЛ) сократило время подготовки документа до 15–30 минут — это в три раза быстрее, чем при бумажном документообороте. Новый подход реализуется в рамках пилотного проекта, запущенного в «Авто-ПЭК» в сентябре 2024 г. Для перехода на ЭПЛ был выбран сервис «Логистика» от «Контура».

Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК»: «Мы автоматизировали каждый этап — от внесения данных о перевозке до послерейсового медосмотра. Вся информация поступает в нашу систему для обработки, а затем поступает в ГИС «Электронные перевозочные документы» (ЭПД), которая генерирует QR-коды для водителей».

Кроме того, на 35% снизились трудозатраты логистов на подготовку документации и проверку данных — за счет полной интеграции платформы электронного документооборота с внутренними базами «1С» и системами медицинского и технического осмотров.

Алексей Серов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Внедрение сервиса в систему «Авто-ПЭК» заняло всего месяц — потому что большинство возможностей уже встроены в наш стандартный модуль для «1С». Задачу облегчило и то, что до этого у нас уже был успешный опыт сотрудничества с компанией по проекту перехода на электронные транспортные накладные (ЭТрН)».

По словам представителя «Авто-ПЭК», основными вызовами остаются периодические сбои в работе государственной системы ГИС ЭПД и нестабильный мобильный интернет во многих регионах, что пока не позволяет полностью отказаться от бумажных носителей.

Несмотря на это, компания планирует масштабировать проект на весь Московский регион, для перевозок в котором ежедневно оформляется в среднем около 200-300 путевых листов. Скорость доставки при этом увеличится в среднем на 10%, в том числе за счет исключения ожиданий в очередях за документами.