CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Сбер», «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начали тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте

«Сбер» в партнёрстве с компаниями «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начал тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте. Первые троллейбусы, оснащённые биотерминалами «Сбера», вышли на маршрут 16А в Рязани. Каждый день они перевозят 1,5 тыс. пассажиров.

Это первый подобный проект в России, утверждают в «Сбере». Тестирование завершится в октябре 2025 г. По итогам будет принято решение о расширении технологии на наземном городском транспорте.

Новые терминалы интегрированы в единую систему оплаты проезда, что даёт перевозчикам полную статистику поездок. Пассажиры могут оплатить проезд даже без проездного или банковской карты.

Кроме того, с ноября 2024 г. аналогичные биометрические терминалы «Сбер» устанавливает в метрополитене Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. За этот период пользователями было совершено более 950 тыс. поездок с использованием биометрической аутентификации.

Создавая новые возможности оплаты по биометрии, «Сбер» улучшает пользовательский опыт и предоставляет гражданам России возможность выбрать тот способ оплаты, который им наиболее удобен. На сегодняшний день уже установлено 1,2 млн биотерминалов «Сбера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

CNews — 25 лет лидерства

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: