«Сбер», «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начали тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте

«Сбер» в партнёрстве с компаниями «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начал тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте. Первые троллейбусы, оснащённые биотерминалами «Сбера», вышли на маршрут 16А в Рязани. Каждый день они перевозят 1,5 тыс. пассажиров.

Это первый подобный проект в России, утверждают в «Сбере». Тестирование завершится в октябре 2025 г. По итогам будет принято решение о расширении технологии на наземном городском транспорте.

Новые терминалы интегрированы в единую систему оплаты проезда, что даёт перевозчикам полную статистику поездок. Пассажиры могут оплатить проезд даже без проездного или банковской карты.

Кроме того, с ноября 2024 г. аналогичные биометрические терминалы «Сбер» устанавливает в метрополитене Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. За этот период пользователями было совершено более 950 тыс. поездок с использованием биометрической аутентификации.

Создавая новые возможности оплаты по биометрии, «Сбер» улучшает пользовательский опыт и предоставляет гражданам России возможность выбрать тот способ оплаты, который им наиболее удобен. На сегодняшний день уже установлено 1,2 млн биотерминалов «Сбера».