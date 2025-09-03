Proteqta повысила уровень производственной безопасности в «Галс-Девелопмент» с помощью IoT-решения

Компания Proteqta (входит в ГК Softline), разработчик инновационной системы промышленной безопасности, внедрила свой программно-аппаратный комплекс (ПАК) на одной из стройплощадок «Галс-Девелопмент». Решение позволило усилить контроль за соблюдением норм охраны труда, повысить безопасность сотрудников и оптимизировать производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК «Галс-Девелопмент» специализируется на строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости классов бизнес, премиум, элит и de luxe, а также премиальной загородной недвижимости.

Комплексное программно-аппаратное решение Proteqta соответствовало всем требованиям «Галс-Девелопмент» к обеспечению высокой производительности труда рабочих на строительных площадках и усилению контроля за соблюдением техники безопасности. Решение включает: модули позиционирования персонала Atom 4.0 с GPS/ГЛОНАСС компании Proteqta, закрепленные на строительную каску; Bluetooth-маяки для точного позиционирования в условиях слабого сигнала от GPS\ГЛОНАСС спутников; базовые станции LoRaWAN с радиусом действия до 5 км в плотной городской застройке; прикладное ПО Proteqta для сбора, отображения и анализа данных, получаемых от модулей в оперативном режиме.

Система промышленной безопасности Proteqta применяется в различных сферах — от горнодобывающей отрасли до строительства.

«В рамках проекта мы развернули сеть LoRaWAN и расставили Bluetooth-маячки в контрольных точках строительной площадки клиента — элитного жилого комплекса ”Монблан“. Модули Атом4.0, закрепленные на строительной каске, отправляют данные на базовую станцию, которая в свою очередь передает показатели на сервер в платформу Proteqta. Таким образом, оператору оперативно поступает информация о местонахождении работников. Сейчас ГК ”Галс-Девелопмент“ активно накапливает данные для предстоящего анализа, что позволит повысить производительность труда и культуру безопасности на стройплощадках», — сказал Семен Одинец, владелец продукта Proteqta.

«Мы уделяем особое внимание безопасности наших сотрудников и тщательно отслеживаем соблюдение рабочими техники безопасности. Поэтому на наших строительных площадках мы внедряем современные и многофункциональные средства индивидуальной защиты. Решение от Proteqta мы успешно протестировали на площадке ЖК ”Монблан“ и планируем использовать его и на других объектах. С помощью ПАК мы получаем оперативный мониторинг о передвижении инженерно-технического персонала, времени присутствия работников в конкретных зонах и состоянии их здоровья. Датчики, вмонтированные в каски, передают сведения о температуре и влажности — учет этих показателей очень важен при заливке бетона. А сами работники, используя каски, могут связаться с диспетчером и попросить о помощи в случае чрезвычайной ситуации. Также решение помогает контролировать ношение защитных головных уборов и время пребывания в рабочих зонах, обеспечивая высокую безопасность и производительность труда на всех площадках нашей компании. Таким образом, мы минимизируем риски несвоевременной сдачи объектов, что позволяет контролировать сроки и бюджет проектов», — отметил Андрей Чернуха, генеральный директор «Галс Цифра» (ГК «Галс-Девелопмент»).