Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ

До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих силовиков, ИТ-специалистов, инженеров и медиков. Президентская академия впервые применила этот инструмент для обучения студентов социо-гуманитарных направлений. Участниками эксперимента стали учащиеся 1-2 курсов факультета «Менеджмент гостеприимства и индустрии спорта», а полученные результаты превзошли все ожидания. Об этом CNews сообщили представители Президентской академии.

«Диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ представляют собой перспективное средство обучения в области социо-гуманитарных наук, объединяя преимущества цифровой образовательной среды и методические возможности искусственного интеллекта. Они обеспечивают оперативную обратную связь, глубокую персонализацию и контекстную адаптацию учебного материала, что позволяет повысить качество подготовки специалистов, готовых к работе в быстро меняющемся профессиональном и социальном пространстве», – сказал один из авторов исследования, директор проекта Дирекции приоритетных образовательных инициатив Академии Петр Отоцкий.

Для эксперимента по оценке эффективности диалогового тренажера на базе генеративного ИИ в сравнении с традиционными методами обучения были отобраны студенты 1–2 курсов факультета гостеприимства и индустрии спорта. В исследовании участвовали две группы: экспериментальная – 18 студентов, прошедшие обучение на диалоговом тренажере и контрольная – 14 студентов, обучавшиеся традиционными методами без использования тренажера.

Для выявления преимуществ и недостатков освоения данной темы с помощью диалогового тренажера совместно с компанией «ПрофДиалог» была разработана технология обучения по тематике разрешения конфликтах ситуаций в индустрии гостеприимства на английском языке. Инструмент был создан в виде веб-приложения с интуитивным веб-интерфейсом.

Экспериментальной группе в качестве домашней работы была поставлена задача практически закрепить темы с применением диалогового тренажера, выступая в роли менеджеров гостиничного и ресторанного звена, а нейросеть имитировала поведение недовольного гостя. При этом тренажер автоматически анализировал как профессиональные действия участника, так и языковые навыки (грамматика, профессиональная лексика) по 10-балльной шкале.

Условием завершения этапа была не однократная попытка, а доведение показателей студентов до 8–9 баллов из 10 по внутренней шкале оценки качества коммуникации. По завершении каждой сессии система формировала персонализированные задания и рекомендации для совершенствования коммуникативных и лингвистических компетенций, а также предоставляла план беседы и алгоритм анализа.

Тем временем студенты контрольной группы отрабатывали аналогичные ролевые сценарии только в классе, без практической домашней работы на диалоговом тренажере. Оценка их действий проводилась преподавателем по тем же критериям, заложенным в нейросеть, а все диалоги обеих групп транскрибировались для последующего сравнительного анализа.

Количественные показатели подтвердили эффективность диалогового тренажера: студенты экспериментальной группы продемонстрировали на 70% лучшие результаты в моделировании процесса разрешения конфликтов по сравнению с контрольной группой, обучавшейся традиционно. Кроме того, 68% участников, работавших с тренажером, повысили уровень владения английским языком по шкале CEFR, что подтверждает значительный вклад инструмента в развитие коммуникативной компетенции и профессиональной лексики.

В числе плюсов тренажера по сравнению с традиционными методами обучения и высокая степень интерактивности и реалистичности диалогов, поскольку нейросеть динамически формирует сценарии реальных гостевых жалоб, мгновенно адаптируясь к ответам студента. В отличие от статичных примеров учебников, диалоговый тренажер усложняет или упрощает беседу в зависимости от скорости и качества реакции обучающегося, что позволяет максимально приблизить образовательную среду к реальным условиям ресторанного и гостиничного сервиса.

Другой плюс – персонализация обучения за счет учета специализации каждого студента. Тренажер генерирует конфликтные ситуации, соответствующие профилю слушателя, будь то гостиничный бизнес, ресторанный сектор и пр. Эта адаптивная модель позволяет сконцентрироваться на отраслевой лексике и профессиональных сценариях, делая каждое взаимодействие максимально релевантным будущей профессиональной деятельности.

Тем самым использование диалогового тренажера создает синергетический эффект благодаря сочетанию реалистичной обратной связи и индивидуализированного подхода, что способствует ускоренному развитию коммуникативных навыков, профессиональной терминологии и уверенности студентов при разрешении конфликтов в индустрии гостеприимства.

При этом отмечается высокая степень проработанности рекомендаций, выходящих за рамки стандартных учебных материалов. Так, при успешном разрешении конфликтной ситуации система не только фиксировала правильность выполненных действий, но и предлагала студенту способы усилить эффект от своих действий. Например, в рамках разрешения конфликтной ситуации при заселении в гостиницу, при которой обучающийся предлагал «гостю» бесплатное повышение категории номера, тренажер прокомментировал: «Вы не воспользовались моментом для создания лояльности. Следовало подчеркнуть исключительность такого жеста фразой “Обычно мы не делаем апгрейды в подобных случаях, но для вас сделаем исключение” и вручить визитку с личными контактами менеджера со словами “Если что-то еще побеспокоит – звоните мне лично”».

Таким образом, обратная связь от тренажера сочетает объективность автоматизированной оценки с глубиной аналитических рекомендаций и расширяет возможности традиционной методики отработки навыков, позволяя студентам отрабатывать не только технически правильные, но и стратегически выверенные коммуникативные решения.

Другим важным плюсов тренажера является его способность в автоматизированном режиме производить оценку уровня владения иностранным языком по международной шкале CEFR. На основании полученных данных тренажер предлагает упражнения и индивидуальные задания для отработки выявленных пробелов, что позволяет студенту сконцентрироваться на развитии именно тех навыков, которые требуют доработки. В отличие от преподавателя, ограниченного во времени и ресурсах, тренажер генерирует неограниченное количество уникальных сценариев диалога, каждый раз моделируя новые комбинации жалоб, эмоциональных реакций гостя и профессиональных контекстов. Это позволяет студенту совершенствовать навыки решения конфликтов до достижения стабильного уровня уверенности и мастерства.

Результаты пилота свидетельствуют о потенциале применения диалогового тренажера в образовательном процессе для проведения практических упражнений по совершенствованию профессиональных и языковых навыков обучающихся. Контрольная группа 1 курса, не проходившая обучение с диалоговым тренажером, продемонстрировала в среднем 7 баллов за профессионализм и языковой уровень B1 (Intermediate). В экспериментальной группе, прошедшей индивидуальную работу с тренажером, средний балл профессионализма составил 8,5 (рост на 21%), а уровень владения английским определен на уровне B2 (Upper-Intermediate) с перспективой роста до C1. Исходный языковой профиль обеих групп по результатам входного тестирования соответствовал B1, что позволяет считать выявленные различия результатом воздействия диалогового ИИ.

На 2 курсе, где диалоговый тренажер автоматически усложнял сценарии в зависимости от прогресса студента, средний уровень профессионализма достиг 8,5 балла, а языковой уровень стабилизировался на B2+ с ростом до C1 у 30% участников. При этом максимальные 10 баллов за разрешение конфликта получили уже не единичные, а 15% студентов второй экспериментальной группы – показатель, который в контрольном условии наблюдался всего у 2%.

«Эксперимент подтверждает: диалоговый тренажер существенно повышает эффективность обучения будущих менеджеров гостеприимства, в частности ускоряет формирование профессиональных навыков, усиливает языковую компетенцию и позволяет добиться более устойчивых результатов при сокращенном времени на инструктаж. В дальнейшем планируется расширить выборку, включив студентов других профильных программ, и провести лонгитюдное наблюдение за сохранением достигнутых компетенций спустя полгода после тренингов», – отметила Ольга Байбурова, старший преподаватель многопрофильного бакалавриата факультета гостеприимства и индустрии спорта Института управления Академии.