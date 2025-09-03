CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа Getmobit с протоколом Loudplay обеспечит стабильное подключение к «тяжелым» промышленным системам по слабым каналам связи

Полностью российский универсальный протокол удаленного доступа Loudplay встроен в платформу GM Smart System. Протокол гарантирует качественную работу на «медленных» и нестабильных каналах связи, в том числе с задержками пакетов до 200 мс. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Совместное решение будет востребовано в инженерных компаниях, которые используют в своей деятельности промышленные приложения для проектирования (CAD/CAM) или работают с видео в виртуальных рабочих столах и рабочих станциях. Решение обеспечивает свободу выбора аппаратных платформ (тонкие клиенты, гибридные решения) и операционных систем для виртуальных рабочих мест, включая Astra Linux, «Ред ОС», Windows, Debian, Ubuntu, ALT Linux и др., что позволяет упростить переход на отечественные бизнес-приложения и инфраструктуру.

«Мы обеспечили интеграцию и работу протокола на системном уровне для обеспечения устойчивого и эффективного соединения с любых управляемых клиентских устройств», – сказал Василий Шубин, директор по развитию продуктового портфеля Getmobit.

Протокол удаленного доступа Loudplay – это специальный «язык» и свод правил, который позволяет обеспечить взаимодействие устройства пользователя (тонкого клиента) с виртуальной машиной, где он фактически работает, чтобы быстро и точно передавать изображения и звук виртуального рабочего стола пользователя, подключать в виртуальной машине локальные устройства – принтеры, флэшки, гарнитуры, камеры и т.д.

Совместное решение Getmobit и Loudplay может использоваться как совместно с VDI-клиентами российских разработчиков, так и для прямых удаленных подключений в LAN и WAN. Loudplay имеет открытый API, который позволяет интегрироваться с существующими на рынке VDI решениями.

Как отметили представители Getmobit, «российский рынок VDI технологий набирает все большую популярность у крупного и среднего корпоративного бизнеса и оценивается в 8,93 млрд руб. с ежегодным ростом 23,9%. В этих условиях разработка Getmobit и Loudplay может составить конкуренцию зарубежным альтернативам на рынке систем доступа к виртуальным рабочим столам».

«Мы уверены, что интеграция в платформу Getmobit будет востребована российскими заказчиками, которые совершенствуют работу сотрудников, предоставляя удаленный доступ к корпоративной инфраструктуре из любой точки», – отметила Елена Денисенко, генеральный директор ООО «ЛП стрим» (торговый знак Loudplay).

Для того, чтобы пользователь смог воспользоваться протоколом (в составе VDI-клиента или для прямого подключения к виртуальному рабочему столу), необходимо обеспечить его поддержку на уровне программной среды исполнения тонкого клиента. Простая установка протокола как приложения поверх операционной системы не дает такого же эффекта, как интеграция в прошивку тонкого клиента, с учетом всех ее возможностей. Интеграция в прошивку позволяет протоколу работать максимально эффективно, обеспечивая оптимальный доступ к системным ресурсам.

