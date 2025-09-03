МТС подключило к сети LTE село Иргень, положившее начало российскому Забайкалью

МТС в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства, вывела в эфир базовую станцию в селе Иргень Читинского округа. Голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут пользоваться более 300 жителей старинного села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Быть на связи и пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета смогут и десятки паломников, ежегодно отправляющиеся в крестный ход, чтобы почтить память Иргенских мучеников и великомученицы Параскевы. В зоне покрытия сети МТС оказались также жилые дома, сельская школа, библиотека и фельдшерский пункт.

Иргенский острог – основан казаками под предводительством Петра Бекетова в XVII веке. В 2025 г. село отметит 372 года со дня своего основания. Не смотря на такой большой возраст, в Иргене сохранилась самобытность и историческая аутентичность. Здесь можно увидеть традиционную забайкальскую избу с земляным полом, а также Часовню Иргенского миссионерского стана, заложенную примерно в середине XIX века. Скоростной мобильный интернет поможет туристам с легкостью загрузить фото и видео своего путешествия к историческим памятникам в социальные сети.

«Мы последовательно работаем над улучшением сети МТС по всему Забайкальскому краю. В малых и отдаленных населенных пунктах стабильная голосовая связь и скоростной мобильный интернет имеют особое социальное значение. Так, жители смогут решать повседневные вопросы, оформлять онлайн необходимые документы и субсидии, пользоваться социальными и образовательными сервисами, а также заниматься собственными бизнес-проектами», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС благодаря региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в таежном селе Этытэй, где проживает более 200 жителей.