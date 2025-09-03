«Авто-ПЭК» сократил время выхода в рейс до 15%

После перехода на электронные путевые листы в Московском регионе водителям больше не нужно ожидать бумажные экземпляры документов — они могут отправляться по маршруту сразу после прохождения обязательных медицинского и технического осмотров. Об этом CNews сообщили представители «Авто-ПЭК».

Оформление электронного путевого листа (ЭПЛ) занимает в среднем до трех раз меньше времени, чем бумажного — 15-30 минут, сказал Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК», основываясь на данных пилотного проекта, который компания развивает с сентября 2024 г.

«Мы автоматизировали каждый этап – от внесения данных о перевозке до послерейсового медосмотра. Вся информация поступает в нашу систему для обработки, а затем оператор “Контур” отправляет ее в ГИС ЭПД, которая генерирует QR-коды для водителей», – сказал Дмитрий Иевлев.

Сервис «Контура» позволяет автоматизировать ключевые процессы работы с ЭПЛ: оформление документов при разных сценариях перевозок, учет медосмотров, обмен данными с ГИС «Электронные перевозочные документы» (ЭПД) и соблюдение актуальных требований законодательства, сказал эксперт сервиса «Логистика» от «Контура» Алексей Серов.

В результате время проверки данных о перевозке, медицинских и технических осмотрах, а также оформления документов сократилось более чем на треть, до 15-60 минут, в зависимости от их объема.

Кроме того, на 35% снизились трудозатраты логистов на подготовку документации и проверку данных — за счет полной интеграции платформы электронного документооборота с внутренними базами «1С» и системами медицинского и технического осмотров.

«Внедрение сервиса в “Авто-ПЭК” заняло всего месяц — потому что большинство возможностей уже встроены в стандартное решение нашего модуля: до этого у нас уже был успешный кейс сотрудничества с компанией по проекту электронных транспортных накладных (ЭТРН)», — сказал Алексей Серов.

При этом основными вызовами остаются периодические сбои в работе государственной системы ГИС ЭПД и нестабильный мобильный интернет во многих регионах, что пока не позволяет полностью отказаться от бумажных носителей, сказал Дмитрий Иевлев.

Несмотря на это, «Авто-ПЭК» планирует масштабировать проект на весь Московский регион, для перевозок по которому компания ежедневно оформляет в среднем около 200-300 путевых листов. Компания рассчитывает увеличить скорость доставки в среднем до 10%, в том числе за счет исключения простоев в очередях за документами.