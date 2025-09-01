Utrace выходит на рынок цифровой маркировки мясных изделий

Utrace поможет производителям мяса, полуфабрикатов и замороженной продукции перейти на цифровую маркировку. Проект постановления о соответствующем эксперименте подготовлен и опубликован Минпромторгом. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Под требования цифровой маркировки попадают мясные продукты в упаковке — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты и замороженные продукты (котлеты, фарш, пельмени и аналогичные) в потребительской упаковке. Старт эксперимента планируется в 2025 г. — сведения о готовящемся проекте уже опубликованы на официальном ресурсе Минпромторга. По предварительным данным, он должен продлиться до 28 февраля 2026 г. для мясных изделий и до 31 августа 2026 г. для полуфабрикатов и замороженных продуктов, после чего маркировка станет обязательной для всего сегмента мясной продукции.

Перед началом эксперимента Utrace адаптировала под особенности новой товарной категории свой флагманский продукт — облачную систему управления маркировкой и прослеживаемостью Utrace Hub. Она позволит производителям и импортерам мясных изделий автоматизировать процесс передачи данных о кодах маркировки в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ) в необходимом формате и в установленные сроки.

Решение может быть интегрировано как с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов, так и корпоративным ПО, включая учетные системы и системы управления складами — обеспечивая тем самым автоматизацию всех этапов маркировки и прослеживаемости. А благодаря высокой пропускной способности системы бизнес любого масштаба может с помощью Utrace Hub подготовиться к новым требованиям регулятора, минимизировать риски при передаче данных в ГИС МТ и повысить прозрачность товарооборота.

Кроме того, эксперты Utrace оказывают консультационную поддержку на всех этапах внедрения и эксплуатации системы, помогая производителям адаптироваться к законодательным изменениям.

«Платформа Utrace Hub динамично развивается в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и законодательства. Мы непрерывно адаптируем наше решение под новые категории товаров и технологические стандарты, чтобы производители могли перейти на цифровую маркировку плавно и без рисков. Это особенно важно в таких отраслях со сложными цепочками поставок и большим количеством товарных единиц, как продукты питания», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.

Компания Utrace продолжает расширять доступность своей флагманской платформы Utrace Hub для новых товарных категорий — в ближайшее время она будет адаптирована под требования производителей удобрений.