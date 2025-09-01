CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки мясных изделий

Utrace поможет производителям мяса, полуфабрикатов и замороженной продукции перейти на цифровую маркировку. Проект постановления о соответствующем эксперименте подготовлен и опубликован Минпромторгом. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Под требования цифровой маркировки попадают мясные продукты в упаковке — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты и замороженные продукты (котлеты, фарш, пельмени и аналогичные) в потребительской упаковке. Старт эксперимента планируется в 2025 г. — сведения о готовящемся проекте уже опубликованы на официальном ресурсе Минпромторга. По предварительным данным, он должен продлиться до 28 февраля 2026 г. для мясных изделий и до 31 августа 2026 г. для полуфабрикатов и замороженных продуктов, после чего маркировка станет обязательной для всего сегмента мясной продукции.

Перед началом эксперимента Utrace адаптировала под особенности новой товарной категории свой флагманский продукт — облачную систему управления маркировкой и прослеживаемостью Utrace Hub. Она позволит производителям и импортерам мясных изделий автоматизировать процесс передачи данных о кодах маркировки в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ) в необходимом формате и в установленные сроки.

Решение может быть интегрировано как с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов, так и корпоративным ПО, включая учетные системы и системы управления складами — обеспечивая тем самым автоматизацию всех этапов маркировки и прослеживаемости. А благодаря высокой пропускной способности системы бизнес любого масштаба может с помощью Utrace Hub подготовиться к новым требованиям регулятора, минимизировать риски при передаче данных в ГИС МТ и повысить прозрачность товарооборота.

Кроме того, эксперты Utrace оказывают консультационную поддержку на всех этапах внедрения и эксплуатации системы, помогая производителям адаптироваться к законодательным изменениям.

«Платформа Utrace Hub динамично развивается в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и законодательства. Мы непрерывно адаптируем наше решение под новые категории товаров и технологические стандарты, чтобы производители могли перейти на цифровую маркировку плавно и без рисков. Это особенно важно в таких отраслях со сложными цепочками поставок и большим количеством товарных единиц, как продукты питания», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.

Компания Utrace продолжает расширять доступность своей флагманской платформы Utrace Hub для новых товарных категорий — в ближайшее время она будет адаптирована под требования производителей удобрений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: