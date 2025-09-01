Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса

Регистр по хронической сердечной недостаточности, созданный в Кемеровской области на базе цифровой платформы «N3.Здравоохранение» и подсистемы «N3.Регистровая платформа», стал важным компонентом системы здравоохранения региона. Благодаря этому врачи-кардиологи могут четко контролировать состояние пациента, своевременно корректировать назначения и снизить объем рутинных процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Государственная информационная система здравоохранения (ГИСЗ) Кемеровской области развивается с 2018 г. с помощью интеграционной цифровой платформы «N3.Здравоохранение» – решения компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Благодаря платформе все медицинские информационные системы региона работают в едином цифровом поле. По оценке Главного кардиолога России Сергея Бойцова, в 2025 г. Кузбасс вошел в число передовых регионов страны, которые обеспечивают высокое качество оказания медицинских услуг и активно применяют инновационные подходы.

Реализация одного из таких подходов связана с внедрение в ГИСЗ Кузбасса подсистемы «N3.Регистровая платформа» и создание на ее основе регистра по хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Предупреждение и своевременное лечение ХСН – важнейшая задача на уровне всей страны и каждого ее региона, поскольку это заболевание характеризуется высокой распространенностью (диагностируется примерно у 7-10% населения России, причем эта доля постоянно растет) и высокой смертностью. Такая негативная статистика обусловлена в том числе тем, что на ранних стадиях заболевания пациенту сложно выявить его самостоятельно: около 2/3 из них обращаются за медицинской помощью только при клинически значимом ухудшении. Также, несмотря на высокий риск, пациенты далеко не всегда соблюдают рекомендации врача и полностью проходят курс лечения, а врачи могут по разным причинам отходить от предписанных клинических рекомендаций. Поэтому контролировать и корректировать этот процесс необходимо особенно тщательно.

«N3.Регистровая платформа» в автоматическом режиме получает сведения через интеграционную платформу «N3.Здравоохранение» из региональной МИС «Ариадна» (компания ООО «Решение»), медицинских организаций и подсистем региональной ГИСЗ: из интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), подсистем лабораторной и инструментальной диагностики (ОДЛИ и ОДИИ). Таким образом, систематизируются сведения о пациентах, формируются и централизованно хранятся их уникальные цифровые профили, куда включены анамнез, диагнозы, методы лечения, результаты исследований, истории госпитализаций, вызовы скорой помощи и другие важные записи.

Это дает организаторам системы здравоохранения возможность понимать объем заболеваний и планировать финансирование, а врачам – более детально работать с пациентами с ХСН и вести мониторинг их ключевых показателей. Например, колл-центр на базе регионального МИАЦ, который ведет дистанционный патронаж пациентов, на основе данных регистра обзванивает пациентов с ХСН, выявляет тех, у которых происходит ухудшение состояния, и приглашают на прием в Кузбасский клинический кардиологический диспансер. Также регистр по ХСН взаимодействует с системой поддержки принятия врачебных решений региона.

Регистровая платформа в автоматическом режиме контролирует соответствие лечения актуальным клиническим рекомендациям Минздрава России, обнаруживает случаи несоблюдения рекомендованной терапии или маршрутизации, дает подсказки по оптимизации лечения. Тем самым повышается качество медицинского обслуживания пациентов с ХСН, находящихся на диспансерном наблюдении, существенно сокращается количество «потерявшихся» пациентов.

С помощью Регистровой платформы возможно отбирать из региональной картотеки пациентов по заданным критериям. Например, для поиска и верификации пациентов с признаками ХСН был построен список с наличием диагноза I50 (сердечная недостаточность) и результатом эхокардиографии, что позволило дополнительно расширить региональный регистр.

Благодаря интеграции с цифровой платформой «N3.Здравоохранение» и ее компонентами в регионе работает система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Она интегрирована в региональную МИС «Ариадна», функционирует в виде аналитического дашборда MedicBK и помогает врачам отслеживать и корректировать при необходимости ход лечения пациентов.

По прогнозам МИАЦ Кузбасса, регистр ХСН позволит уменьшить долю пациентов с этим заболеванием на 15% в течение ближайших трех лет, с его помощью не менее 80% пациентов будут строго соблюдать рекомендации врачей и режим лечения. В перспективе планируется интеграция регистровой платформы Кузбасса по API с регистром ХСН НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова, что еще больше расширит возможности региональной системы здравоохранения.

«Регистр ХСН улучшает качество оказания медицинской помощи пациентам за счет автоматизации рутинных задач, помощи в своевременной корректировке назначений и контроля терапии, повышает эффективность ресурсов медицинских организаций за счет рационального распределения затрат и сокращения случаев ненужной госпитализации. Региональный институт пользуется им для проведения научных исследований. Неважно, в каком городе Кузбасса пациент лечится: мы знаем про него все критически важные для оказания медицинской помощи сведения», – сказала Олеся Приндуль, директор Кузбасского областного медицинского информационно-аналитического центра им. Р.М. Зельковича.

«Мы занимаемся цифровизацией системы здравоохранения Кемеровской области уже много лет, гордимся доверием, которое нам оказывают партнеры, и стараемся его оправдать. Регистровая платформа – эффективный инструмент для управления теми качественными данными, которые медицинские организации уже хорошо научились собирать. Мы рассчитываем, что успешный практический опыт Кузбасса привлечет к Регистровой платформе внимание других регионов страны», – сказал Павел Сучков, менеджер по развитию компании «Нетрика Медицина».