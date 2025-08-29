CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

IEK GROUP нарастила плотность роботизации производства до уровня мировых лидеров

IEK GROUP (АО «ИЭК ХОЛДИНГ», далее — Группа, или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, сообщает о достижении показателя плотности роботизации (1), превышающего среднемировое значение в 3 раза.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), плотность роботизации в мире в среднем составляет 162 единицы на 10 000 работников. На расположенном в Тульской области производственном комплексе IEK GROUP «Металл-Пласт» этот показатель составляет 415 машин на 10 000 сотрудников, что почти в 3 раза выше среднемировых значений и сравнимо с показателями Японии, где на 10 000 сотрудников приходится 419 машин. Для сравнения лидерами рейтинга 2024 года среди стран являются Южная Корея (1012 роботов), Сингапур (770), Китай (470).

«В планах компании — нарастить количество роботизированных систем на «Металл-Пласте» в два раза уже к 2030 году. Вхождение России в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации в этот срок – одна из национальных целей развития страны, поставленная главой государства. Ориентируясь на нее, IEK GROUP придерживается стратегии технологического лидерства, а роботизация производства позволяет нам повышать эффективность работы, гарантировать высокое качество продукции и укреплять конкурентные позиции на рынке. Важной частью этого процесса являются также программы переобучения и повышения квалификации наших сотрудников для работы с более интеллектуальным оборудованием», ― отметил генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин.

«Металл-Пласт» ― флагманское предприятие IEK GROUP, на котором производятся металлические корпуса и металлолотки, кабеленесущие системы из ПВХ и аксессуары для труб и кабель-каналов, пластиковые боксы, двустенные ПНД и силовые разъемы, а также оборудование для телекоммуникаций (серверные шкафы и стойки). После 2022 года сюда также было частично перенесено производство пластиковых боксов IEK TEKFOR.

На предприятии роботы используются для манипуляции (подъем объектов, перемещение, позиционирование, сборка-разборка деталей), лазерной и дуговой сварки, автоматической укладки продукции на паллеты, снятия грузов, транспортировки, а также нанесения двухкомпонентного пенополиуретана.

«Внедрение роботизированных комплексов, наряду с AGV (2), искусственным интеллектом, информационными системами по управлению производством, цифровым двойником — это переход на качественно новый уровень производства. Они уже не просто помогают человеку, а берут на себя управление сложными технологическими процессами. Роботы быстро выполняют рутинные операции, позволяя увеличивать производительность, и обеспечивают точность, что позволяет нам гарантировать высокое качество и соответствие каждой единицы продукции отраслевым стандартам. Выполнение машинами опасных и тяжёлых операций также повышает уровень безопасности труда на производстве», ― отметил заместитель генерального директора IEK GROUP по производству Олег Ильин.

На сегодняшний день «Металл-Пласт» — одно из самых роботизированных производств Тульской области.

Справка

IEK GROUP — российский производитель, предлагающий электротехнические решения для проектов в сфере строительства, промышленности, энергетики, телекома. Продукты и сервисы компании позволяют обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение крупных промышленных, инфраструктурных и жилых объектов в России, странах СНГ и за его пределами. В своем развитии компания опирается на мощную R&D-базу и современные производственные мощности.

IEK GROUP активно инвестирует в новые технологии и компетенции. За последние пять лет в портфель IEK GROUP вошло несколько брендов: LEDEL — светотехническое оборудование, IEK DIGITAL — программное обеспечение для автоматизации и диспетчеризации, NEOSUN — солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы нового поколения, FEREKS — LED-светильники, TEKFOR — электротехническая продукция из пластика, КОНТАКТОР ― силовое оборудование.

В 2024 году выручка российских предприятий, входящих в IEK GROUP, составила 51,4 млрд рублей.

IEK GROUP – это:

  • 10 производственных площадок.
  • Более 4200 сотрудников.
  • Порядка 40 тысяч наименований продукции в ассортименте.

(1) Плотность роботизации — это отношение количества промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии. Показатель позволяет сравнивать уровень технологической оснащенности стран и компаний, а также оценивать в целом развитие экономики.

(2) AGV-роботы (Automated Guided Vehicle) — это автоматизированные транспортные средства, или мобильные роботы, которые перемещают грузы по заданным, как правило фиксированным маршрутам без участия человека-оператора.

Рекламаerid:2W5zFHCK7xtРекламодатель: АО "ИЭК ХОЛДИНГ"ИНН/ОГРН: 5074092485/1255000000034Сайт: https://www.iek.ru/

