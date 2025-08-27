Пять первых базовых станций связи от отечественной компании «Булат» запущены в отдаленных уголках Пермского края

«Ростелеком» запустил в пяти малых населенных пунктах Пермского края первые базовые станции связи от отечественного поставщика – компании «Булат». Больше 1000 жителей глубинки получили качественный мобильный интернет и надежную голосовую связь. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) по госконтракту с Минцифры «Ростелеком» реализует при технической поддержке мобильного оператора Т2. По традиции цифровой компании, вышкам присваивается уникальное наименование. Одна из новых базовых станций «Булата» в Прикамье получит символичное название «Я русский».

Татьяна Ромодина, жительница подключенной деревни: «Раньше мы были словно отрезаны от мира. Сейчас я спокойно пользуюсь порталом госуслуг, оплачиваю счета за коммунальные услуги со смартфона, ищу рецепты новых блюд в интернете и общаюсь с детьми и подругами по видеосвязи. Благодаря появлению связи жизнь стала намного проще и удобнее».

В Сеть впервые вышли пять поселений в Ильинском, Куединском, Соликамском и Частинском муниципальных округах, а также Кунгурском районе. Среднее потребление мобильного интернет-трафика за первый месяц работы базовых станций в подключенных населенных пунктах составило 1600 ГБ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Пермский край – один из лидеров среди регионов России по обеспечению жителей связью. Голосовая связь и мобильный доступ к интернету доступны уже 99,8% прикамцев. Продолжаем подключать сотовую связь и интернет в небольших населенных пунктах региона. Для этого совместно с федеральными коллегами развиваем важный сектор экономики – ИТ-отрасль. Поддерживаются и продвигаются местные компании, внедряются отечественные технологии, совместно с профильными министерствами ведется работа по доступности населению государственных услуг».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «С 2021 г. по федеральной программе УЦН 2.0 мы обеспечили мобильным интернетом и голосовой связью более 170 населенных пунктов Пермского края, построив сотни километров волоконно-оптических линий. Запуск базовых станций стандарта GSM/LTE-1800 от российской компании "Булат" подтверждает готовность "Ростелекома" двигаться вперед в сфере импортозамещения».

«Мозг» новых базовых станций – программное обеспечение и системы управления – на 100% отечественные и сборка происходит в России. Оборудование адаптировано под российские стандарты, требования рынка, защищено от цифровых угроз и готово к экстремальным перепадам температуры. Благодаря размещению аппаратуры на высоких антенно-мачтовых сооружениях стабильный сигнал доступен в каждом уголке населенного пункта.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «Сегодня проект УЦН 2.0 вышел на новый уровень, но продолжает оставаться важнейшим элементом цифровизации региона. До конца 2025 г. в крае появится еще 58 новых вышек связи, созданных на базе отечественных компонентов. Они обеспечат мобильным интернетом и голосовой связью труднодоступные территории края, где живут от 100 до 500 человек».

После обсуждения технических требований совместно с мобильными операторами и подтверждения спроса производители готовы расширить функционал программного обеспечения базовых станций «Булат» до передачи сигнала по технологии 5G.