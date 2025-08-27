Fork-Tech разработал решения для автоматизации процессов внутреннего учета брокерской компании «Твой Брокер»

Команда консультанта, разработчика и интегратора инновационных ИТ-решений в финтехе Fork-Tech («Форктек») реализовала серию проектов для брокерской компании «Твой Брокер», которая обеспечит заказчику до 40% снижение трудозатрат на отдельных направлениях. Целью совместной работы стало усиление технологической устойчивости внутренних процессов, автоматизация операций и обеспечение соответствия новым требованиям регулятора. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Компания «Твой Брокер» инвестирует в развитие своих ИТ-систем и стремится к полной автоматизации ключевых участков бизнес-процессов, минимизируя ручной труд, снижая операционные риски и повышая прозрачность внутреннего учета. Fork-Tech выступил технологическим партнером «Твой Брокер», реализовав решения на базе платформы BackQORT, применяемой компанией для внутреннего учета брокерской деятельности.

В рамках партнерства эксперты Fork-Tech решили задачи по автоматизации сверки с отчетами НРД и оптимизации обработки корпоративных действий. Помимо этого, был автоматизирован процесс формирования отдельных видов отчетности, предоставляемой согласно требованиями Банка России.

По итогам проделанной работы в инвестиционной компании «Твой Брокер» сократилась доля ручного труда и участия сотрудников в операционных процессах, что, в том числе, повысило надежность и точность данных внутреннего учета, а также упростило контроль в течение операционного дня и ускорило его закрытие. Кроме того, результатом проекта стало приведение процесса формирования отчетности работы заказчика к требованиям регулятора.

«Наша компания делает ставку на устойчивые технологические решения, которые поддерживают масштабирование и соответствие регуляторным требованиям. Fork-Tech показал себя как партнер, способный глубоко разбираться в логике бизнес-процессов и быстро внедрять рабочие решения», — сказала Мария Руфф, управляющий директор компании «Твой брокер».

«Сотрудничество с “Твоим брокером” — пример зрелого подхода к технологическим изменениям. Мы усилили уже выстроенные процессы, автоматизировали рутинные задачи и заложили основу для дальнейшего развития. По нашим оценкам, подобные инициативы позволяют оптимизировать до 30–40% трудозатрат на отдельных операционных участках. Это обеспечивает потенциал для роста клиентской базы без пропорционального увеличения затрачиваемых ресурсов», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.