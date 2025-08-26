CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье расширили комплексную поддержку инвалидов

На регпортале комплексную услугу «Инвалидность» дополнили еще одной мерой поддержки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В услугу включили предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за ребенком-инвалидом. Теперь комплекс объединяет семь мер социальной поддержки, которые можно получить по одному заявлению», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Инвалидность» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Она предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

Воспользоваться услугой могут инвалиды I-III группы и семьи с ребенком-инвалидом, проживающие в Подмосковье. Подав одно заявление, они получат все положенные меры социальной поддержки – социальную карту жителя Московской области, ежегодную выплату на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду, ежемесячное пособие детям-инвалидам, выплату на покупку технических средств реабилитации, компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО и расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

