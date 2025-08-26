CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Управление трудозатратами: в «Экзон» появилась новая функциональность

Экосистема для управления строительством «Экзон» (входит в группу компаний «Экзон») внедрила новую функциональность «Трудозатраты»: в работу модуля ИСР. Она позволяет управлять ресурсами и оптимизировать планирование работ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

Ключевые возможности инструмента «Трудозатраты»

– Норма выработки и автоматический расчет. Пользователям достаточно задать норму выработки или трудоемкость для каждой задачи. Все остальное сделает система: на основе этих данных она автоматически рассчитает оптимальное количество необходимого персонала для двух вариантов графика:12 часов/7 дней в неделю; 8 часов/7 дней в неделю.

Это исключает ручные вычисления, снижает вероятность ошибок в планировании и простоев, увеличивает производительность труда рабочих, в результате чего строительные процессы функционируют как слаженный механизм, где нет места сбоям и заминкам.

– Тип распределения рабочих: фиксированное распределение (по умолчанию) — сотрудники равномерно распределяются на каждый день выполнения работы, что подходит для задач с постоянной нагрузкой; гибкое распределение — позволяет вручную регулировать количество рабочих на разных этапах проекта, учитывая пиковые нагрузки или изменения объема работ.

Ощутимые эффекты от использования данного инструмента можно увидеть через повышение точности планирования, ведь автоматизированный расчет снижает риски нехватки или избытка персонала. Кроме того, он позволяет оптимизировать затраты, поскольку гибкое управление ресурсами помогает избежать перерасхода бюджета. Также эта функциональность адаптируется под задачи, что позволяет учесть специфику сложных проектов благодаря возможности ручной настройки.

Также «Трудозатраты» включают в себя график движения рабочей силы, позволяющий наглядно оценить достаточность или нехватку рабочих на площадке. Уже скоро появится возможность анализировать рабочих в разрезе специальностей и видеть движение рабочей силы в масштабе портфеля проектов.

«Строительная отрасль требует не только точности в расчетах, но и гибкости в управлении ресурсами. «Трудозатраты» созданы именно для этого — они помогают подрядчикам и руководителям проектов быстро определять оптимальное количество рабочих, минимизировать простои и избегать переработок. Это не просто автоматизация, а интеллектуальная поддержка решений, которая делает планирование более прозрачным и эффективным», — отметил руководитель направления ИСР и аналитики «Экзон» Роман Соломатин.

