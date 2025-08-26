CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Туристические Карасук и Эдиган получили связь «МегаФона»

В селах, расположенных на популярных туристических маршрутах в Республике Алтай, стал доступен интернет «МегаФона». В рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства», компания установила в Карасуке и Эдигане телеком-оборудование, что обеспечило жителей и гостей сел связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Через Карасук Майминского района проходит тракт, ведущий к Телецкому озеру. Эдиган Чемальского района напротив – расположен в узкой долине между гор в отдалении от автомагистралей. Объединяет села одно – нескончаемый поток туристов, чье пребывание в этих местах стало приятнее с появлением сервисов «МегаФона».

Стандарт связи 4G открывает новые горизонты для путешественников, помогая сориентироваться на местности и запланировать интересный маршрут. Абоненты теперь круглосуточно могут оставаться на связи с экстренными службами, чтобы при необходимости разрешить внештатные ситуации. А тревел-блогеры будут публиковать фото- и видеоконтент на своих ресурсах благодаря скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.

«Современная мобильная связь становится доступной в небольших и удаленных поселениях республики. Жители этих районов нуждаются в ней даже больше, чем жители крупных городов, поскольку многие услуги и товары доступны только онлайн. В текущем году, в рамках федерального проекта мы уже запустили телеком-оборудование в 8 населенных пунктах. В июле к этому списку прибавились Карасук и Эдиган, где суммарно проживает около 550 человека», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

