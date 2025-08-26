CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией

В Азербайджане специалисты 1520 Сигнал (входит в «Нацпроектстрой») оснастили современной автоматикой участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик – «Азербайджанские Железные Дороги». Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

«В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом «Нацпроектстрой» стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик – успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения», – сказал Дмитрий Болотский, заместитель генерального директора по коммерции ГК «Нацпроектстрой».

Дмитрий Болотский подчеркнул, что цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку - Беюк-Кесик со 100 км/ч до 140 км/ч, грузовых – с 80 км/ч до 120 км/ч. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут.

Участок Уджар-Гаджигабул протяженностью 122 км не модернизировался более 40 лет, с 1980 г. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику - микропроцессорную централизацию MPC-EL-AZ.

Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования.

Новая система будет управлять работой 6 станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний «Нацпроектстроя».

Всего с 2019 г. компании «Нацпроектстроя» перевели на линии Баку - Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк–Кесик.

