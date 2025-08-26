CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России

Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) представили интегрированные решения для смарт-инфраструктуры малых городов. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Комплексный подход включает внедрение современных инженерных решений, развитие энергетической и цифровой инфраструктуры, а также интеграцию умных сервисов в повседневную жизнь жителей.

Роботизация городской среды на основе безлюдных технологий повышает эффективность и безопасность услуг, оптимизирует управление ресурсами и инфраструктурой, способствует созданию более комфортной и экологичной среды для горожан. Робот-пожарный, робот-снегоуборщик, робот-косилка и другие виды беспилотной коммунальной техники работают автономно и способны выполнять широкий спектр задач без участия человека, обеспечивая постоянный контроль и быстрое реагирование на потребности города.

Совместными усилиями «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разрабатывают цифровую платформу для малого города: жители смогут получать доступ ко всем сервисам через единое мобильное приложение. Проект предусматривает внедрение инновационных решений на всех уровнях: от модернизации цифровой инфраструктуры города, создания локальных дата-центров, современных энергоэффективных решений до поэтапного подключения многоквартирных домов к сервисам Умного дома. Высокоскоростной интернет, умные домофоны, цифровое ТВ и многие другие решения будут доступны уже в ближайшее время. Платформа безопасного города с системой умного видеонаблюдения, умное освещение, умные остановки и доступ к сети интернет будут обеспечены благодаря смарт-сервисам российской телекоммуникационной и инфраструктурной компании «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»).

Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть»: «Развитие технологий открывает новые перспективы и для малых городов. Те возможности, которые еще недавно казались доступными лишь мегаполисам, сегодня становятся реальностью повсюду. Современная цифровая инфраструктура, которую мы создаём совместно с партнёрами, сделает жизнь в небольших городах более комфортной, безопасной и привлекательной».

«Цифровая трансформация малых территорий России – не просто технологическая необходимость, а стратегический путь к повышению качества жизни. Благодаря партнёрству и масштабированию таких проектов, можно создать надёжную и доступную цифровую среду, где каждый город становится частью умной и безопасной системы, где технологии работают на человека, делая даже небольшие населённые пункты более умными, комфортными и безопасными», — сказали в пресс-службе АО «ЭР-Телеком Холдинг».

На базе российской платформы Ujin OS планируется внедрение большого перечня продуктовых решений, среди которых: единая городская диспетчерская служба, платформа умных зданий, а также впервые будет реализовано мобильное приложение жителя города.

«Это первый проект такого рода, где ключевая цель — создать принципиально новый подход к цифровизации, который позволит быстро масштабировать решения. Наше сотрудничество важно не только для решения текущих задач, но и для долгосрочного развития. Внедрение современных технологий может стать ускорителем для изменений, которые улучшат качество жизни и помогут сохранить культурное наследие России. Открытость цифровых решений позволяет создавать устойчивую, энергоэффективную и безопасную среду для людей, а также привлекать инвестиции в малые территории», — сказал исполнительный директор «Юникорн» (ТМ Ujin) Кирилл Романченко.

