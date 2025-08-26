CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Искусственный интеллект стал чаще помогать ставропольцам во время онлайн-встреч

МТС отмечает рост использования ИИ инструментов в онлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» на Ставрополье на 75%. Чаще всего в первом полугодии 2025 г. жители края с помощью искусственного интеллекта расшифровывали собрания, составляли их резюме и применяли аудио и видеоэффекты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество компаний, использующих платформу «МТС Линк» на Ставрополье, в 2025 г. выросло примерно на 20%. В первой половине 2025 г. они провели в полтора раза больше встреч онлайн по сравнению с первым полугодием 2024 г.

Чаще остальных отечественную платформу для коммуникаций, как и год назад, используют учреждения образования – крупные вузы, заведения дополнительного образования, колледжи. Таких пользователей на платформе 32% от общего числа. Например, в 2025 г. свои коммуникации на платформу полностью перевел СКФУ. Вуз в новом учебном году полностью интегрирует решение в свою цифровую среду и будет проводить на ней занятия для удаленных студентов.

На втором месте по количеству пользователей платформы малый и средний бизнес, оказывающий различные услуги ставропольцам. Их около 19% от общего числа выбравших отечественную платформу для коммуникаций.

«Безопасность и стабильность внутренних коммуникаций на Ставрополье одна из ключевых задач как в госсекторе, так и в бизнесе. «МТС Линк» успешно замещает ушедшие импортные сервисы. Наше решение работает на отечественных серверных мощностях, входит в реестр отечественного ПО. Использовать его безопасно, а клиентский опыт показывает, что еще и удобно. В этом году мы отмечаем рост популярности инструментов с искусственным интеллектом. Это значит, что пользователи в регионе привыкли к приложению, активно изучают и внедряют его дополнительные функции в свои рабочие процессы. То есть не просто проводят встречи, а делают их более технологичными, экономя время для более творческих задач. Например, просят ИИ-помощника составить за них протокол встречи и выделить основные задачи и ответственных», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

