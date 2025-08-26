CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца

Производитель мебели Kuharen&Co завершил первый этап автоматизации на базе платформы ELMA365, внедрив CRM для централизованной работы с клиентами и исключения потерь заказов. Техническим партнером проекта выступил системный интегратор «БОАС». Всего за шесть недель система была запущена и стала основным рабочим инструментом менеджеров. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Цели и вызовы проекта

До внедрения ELMA365 компания имела негативный опыт автоматизации: попытки внедрения CRM других вендоров затягивались на месяцы из-за сложных согласований и громоздких ТЗ, что приводило к отказу от систем и возврату к ручным методам.

Основными задачами первого этапа внедрения стали: централизовать сбор и обработку лидов; убрать блокноты, личные переписки и Excel из процессов; быстро запустить работающую CRM без длительных ТЗ; создать основу для дальнейшей автоматизации документооборота и сервиса.

Реализация

Проект стартовал в конце апреля 2025 г., и уже к июню 2025 г. CRM работала. За основу взяли готовое решение ELMA365 CRM, что позволило запустить ключевые функции без долгого проектирования: лидогенерация из сайта и электронной почты с автоматическим созданием карточек клиентов; карточка клиента как единое окно с контактами, историей взаимодействий, сделками, документами и эскизами; модуль «Линии», объединяющий мессенджеры и почту в одном окне; аналитика для руководства: воронки продаж, рейтинг менеджеров и динамика сделок по подразделениям — B2B и B2C.

Результаты

Сокращение потерь потенциальных заказов. Повышение прозрачности работы отдела продаж. Ускорение передачи клиентов между менеджерами за счет единого центра коммуникаций. Готовая платформа для подключения документооборота, управления жизненным циклом продукта (PLM/PDM), производственных модулей (MES) и сервисных процессов.

«CRM на ELMA365 позволила нам исключить хаос в лидах, ускорить обработку запросов и повысить прозрачность продаж. Все обращения теперь проходят свой жизненный цикл без потери информации», — сказал Константин Кухаренко, генеральный директор Kuharen&Co.

«После неудачных попыток автоматизации клиент хотел результата без затяжных ТЗ. Мы за полтора месяца собрали и запустили работающий MVP, а функции определяли уже в процессе. Low-code-подход ELMA365 позволил запускать и дорабатывать систему без остановки работы», — сказал Филипп Гужавин, менеджер по продажам БОАС.

«Этот проект показал, что даже первый шаг цифровизации может принести быстрый и ощутимый эффект. Сегодня Kuharen&Co уже планирует интеграцию с «», автоматизацию документооборота, сервиса, управления каталогом и производства», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.

