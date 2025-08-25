CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цифровой двойник Прикамья: «Ростелеком» представил единую платформу для управления регионом

«Ростелеком» представил отечественное решение – «Цифровой двойник региона». Презентация прошла на стенде компании в КВЦ «Пермь Экспо». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новая отечественная платформа представляет собой единое цифровое пространство мониторинга и регулировки всех сфер жизни: от ЖКХ и транспорта до экологии, экономики и социальных услуг. Система в режиме реального времени объединяет огромные объемы данных из разных источников, предоставляя государственным структурам и муниципалитетам возможность увидеть полную картину происходящего и принимать управленческие решения. Внедрение «Цифрового двойника региона» открывает новые горизонты для улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни населения.

Илья Головнин, директор по цифровым регионам «Ростелекома» на Урале: «Платформа сочетает геоинформационные системы, искусственный интеллект, потоковую аналитику и технологию обмена данными для удаленного управления и мониторинга. Датчики собирают информацию о городе: от состояния дорог и износа коммунальных сетей до качества воздуха, и плотности транспортного потока. Данные поступают и преобразуются в трехмерную модель территории – "живой цифровой слепок" региона. ИИ анализирует сведения, выявляет возможные проблемы и предлагает варианты их устранения, одновременно прогнозируя развитие ситуации. Все это превращает "Цифровой двойник региона" в операционный центр будущего».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Представленный нами проект может открыть принципиально новый этап в системе управления городскими пространствами Прикамья, подтвердив стремление края к цифровым переменам и внедрению инновационных технологических решений. Государство получит прозрачность и централизованный контроль, региональные власти – стратегическую точность распределения ресурсов, бизнес – доступ к достоверной аналитике для инвестиций и снижение рисков, а население – надежную работу коммунальной инфраструктуры и транспорта, безопасность и комфорт городской среды».

Внедрение «Цифрового двойника региона» является практическим инструментом реализации национального проекта «Экономика данных» в Пермском крае. Платформа решает его основные задачи: обеспечивает качественный обмен информацией между ведомствами, устраняя «цифровые разрывы» и превращает разрозненные данные в целостный стратегический актив для управления территориями.

