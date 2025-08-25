«Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​

Сеть кафе и кондитерских «Буше» с помощью «Контур.Фокуса» автоматизировала проверку контрагентов. Теперь важная информация о бизнес-партнерах аккумулируется в едином корпоративном пространстве, а доступ к результатам проверки есть у каждого заинтересованного сотрудника. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Буше» работает с большим количеством договоров. В проверке контрагентов задействованы несколько подразделений, в том числе юридический отдел и бухгалтерия: юристы оценивают надежность партнеров, бухгалтеры — налоговые риски.

Ранее процесс проверки контрагента начинался с загрузки договора в корпоративный портал на согласование, а сама проверка велась вручную через веб-версию «Контур.Фокуса»: юрист выгружал отчет о проверке контрагента, сохранял его в отдельной папке для бухгалтерии и проводил анализ контрагента. Такая схема работы имела недостатки: возникали ошибки, связанные с человеческим фактором, информация о проверке не была доступна для других участников согласования.

Чтобы оптимизировать процесс в компании приняли решение автоматизировать проверку контрагентов и интегрировать ее в корпоративный портал, разработанный на базе «Битрикс24». Для автоматизации проверки контрагентов выбрали API-решение от «Контур.Фокуса» — интеграционный модуль для «Битрикс24». Поскольку базовая коробочная версия программы не отвечала всем потребностям компании, потребовалось ее доработка. Составление технического задания и его реализация с последующим тестированием и налаживанием процессов заняли около года.

Михаил Глазунов, руководитель юридического отдела сети «Буше»: «Программа заработала в соответствии с теми требованиями и задачами, которые мы поставили. Самое главное, что теперь проверка проводится в отношении любого контрагента, результат проверки стал доступен всем заинтересованным лицам, и вся информация о контрагенте аккумулируется на корпоративном портале».

Как отмечают в компании, основное преимущество автоматизации процесса проверки контрагента не в его ускорении, а в общедоступности для всех сотрудников и «неизбежности» такой проверки — она происходит автоматически, ее нельзя забыть провести.

Павел Баранчиков, директор по развитию IPG (разработчик интеграционного модуля «Битрикс24 Контур.Фокус»): «Переход на автоматизированную проверку контрагентов упрощается благодаря наличию готовых решений для популярных учетных программ и сервисов, в которые входит «Битрикс24». Интеграционное приложение уже включает базовые функции: выгрузку любых полей из отчета «Контур.Фокуса», отслеживание изменения показателей и уведомление об этом ответственных лиц. Также в приложении есть гибкая система настройки, которая позволяет адаптировать его под специфику проверок любого бизнеса».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Широкие возможности интеграции «Контур.Фокуса» позволяют перенести проверку в единое корпоративное пространство, чтобы получать быстрый доступ к актуальным данным и точную оценку рисков по заданным параметрам. Это помогает бизнесу сделать взаимодействие с бизнес-партнерами максимально прозрачным и контролируемым».